Das Ortspokalschießen des Schützenvereins (SV) 1964 Weitefeld erfreut sich großer Beliebtheit: 23 Mannschaften mit insgesamt 96 Teilnehmern wagten sich am Wochenende im sportlichen Wettbewerb an die Luftgewehre. Als zielsicherstes Team erwiesen sich die „Fire Angels II“. Mit 568 Ringen setzte sich die aus Frauen des Löschzugs Weitefeld bestehende Mannschaft durch und gewann den Ortspokal sowie ein Preisgeld von 150 Euro. Platz zwei und 100 Euro gingen an die „Scharfen Schützen“ der Firma Mubea (566 Ringe); über Platz drei und 50 Euro freuten sich die „Fire Angels I“ (561 Ringe). In der Einzelwertung der Damen erzielte Martina Flug (192 Ringe) das beste Ergebnis. Auf Rang zwei und drei kamen Verena Lichtenthäler (191) und Marita Kirchhöfer (189).

Bei den Herren musste die Feinwertung entscheiden, wer am besten geschossen hatte: Martin Ludwig lag mit 200 Ringen nur hauchdünn vor Michael Werkhausen (199,5). Zuvor hatten die beiden in zwei ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.