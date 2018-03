Feuerwerk bereichert Stadtfest

Alle Veranstaltungen, die mehr als dreimal ausgerichtet worden sind, haben Tradition. Genau dieser Aspekt trifft auf das Altenkirchener Stadtfest zu, das am Wochenende, 5. und 6. Mai, seine vierte Auflage erlebt. Frei von konkurrierenden Feten in der Nachbarschaft (wie dem Kreisheimattag im vergangenen Jahr), sind die Aussichten deswegen gar nicht einmal so schlecht, eine proppenvolle Innenstadt zu bilanzieren. Und Organisator Markus Steffens sorgt mit einem Zuschlag beim Programm dafür, dass potenziellen Besuchern eine Stippvisite in der Kreisstadt noch schmackhafter gemacht wird.

Auch Rummelplatzfans kommen beim Stadtfest auf ihre Kosten. Foto: Heinz-Günter Augst

Altenkirchen – Alle Veranstaltungen, die mehr als dreimal ausgerichtet worden sind, haben Tradition. Genau dieser Aspekt trifft auf das Altenkirchener Stadtfest zu, das am Wochenende, 5. und 6. Mai, seine vierte Auflage erlebt. Frei von konkurrierenden Feten in der Nachbarschaft (wie dem Kreisheimattag im vergangenen Jahr), sind die Aussichten deswegen gar nicht einmal so schlecht, eine proppenvolle Innenstadt zu bilanzieren. Und Organisator Markus Steffens sorgt mit einem Zuschlag beim Programm dafür, dass potenziellen Besuchern eine Stippvisite in der Kreisstadt noch schmackhafter gemacht wird.



„Am Samstagabend wird es über der Stadt ein tolles, 15 Minuten dauerndes Höhenfeuerwerk geben, das am besten vom Parkplatz in der Mühlengasse, dem Standort der Fahrgeschäfte, zu sehen sein wird“, sagt Steffens. Und nach einem Jahr Abstinenz kehren die Autohäuser, die entlang der Automeile in der Kölner Straße residieren, mit einer Ausstellung ins Programm zurück. Ihre neue Heimstatt ist der Marktplatz. Vor zwölf Monaten hatten die Firmen auf ein Stelldichein verzichtet, weil die ihnen zugedachten Stellflächen nicht unbedingt ihren Vorstellungen entsprochen hatten. Unter dem Motto „Trends 2012“ sind Modelle dieser Anbieter und Marken zu sehen: Auto Adorf (Toyota, Ford), Autohaus Ehlgen (Renault), Autohaus Hottenroth-Farrenberg (Fiat, Lancia, Opel, Alfa Romeo, Mazda), Automobile Hakvoort (BMW), Autohaus Sturm (Audi, VW, Skoda) und Bald (Mercedes-Benz).

Selbstredend versteht sich, dass Steffens bei der Zusammenstellung des Ablaufs wieder großen Wert auf qualitativ hochwertige Livemusik gelegt hat. Auf der Bühne der Kreissparkasse auf dem Schlossplatz werden so manche Ohrwürmer international bekannter Gruppen von Coverbands zu hören sein. „Diese werden an beiden Festtagen für gute Unterhaltung sorgen. Für jeden Musikgeschmack wird etwas dabei sein“, weiß auch Stadtbürgermeister Heijo Höfer. Darüber hinaus hat Steffens den Weg bei der Programmzusammenstellung beschritten, der sich in den zurückliegenden Jahren als der richtige erwiesen hat. Rund 120 Stände werden erwartet, von Weitem sichtbar wird wieder der Bungeeturm sein, von dem sich aus 70 Meter Höhe Mutige in die Tiefe stürzen können, während ein armdickes Gummiseil, das um die Knöchel des Springers gebunden ist, den Einschlag in den Boden verhindert.

Wie immer öffnen die Geschäfte am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr, wird die Modenschau auf der Bühne am Schlossplatz am Sonntag um 15 Uhr ein Highlight werden. Models präsentieren Ausschnitte aus den Kollektionen von Herrenmode Iserlohe, Sporthaus Hammer, Chill Moden, Modehaus Koch, Mad Mod und Galante Brautmoden.

Die Einkaufs- und Flaniermeile wird sich über mehrere Hundert Meter vom Eingang der Fußgängerzone am Schlossplatz über die Wilhelm- und die Kölner Straße bis hin zur Kreuzung mit der Wied- und der Friedrich-Emmerich-Straße erstrecken. Steffens weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die Sperrung der Kölner Straße für den gerade beschriebenen Abschnitt von Samstag, 6 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, hin.

Das nunmehr schon traditionelle Stadtfest ist der Nachfolger des ehemals ebenfalls traditionellen Oktoberfestes, das zur Einweihung der Fußgängerzone Anfang der 1980er-Jahre ins Leben gerufen worden war. Jahrzehntelang ein Publikumsmagnet, hatte die Akzeptanz Mitte der 2000er-Jahre abgenommen, sodass die 28. Auflage im Jahr 2008 unwiderruflich die letzte war. Übrig geblieben von diesem Termin am zweiten Wochenende im Oktober ist die Herbstfashion, die der Aktionskreis organisiert und die immer einen verkaufsoffenen Sonntag beinhaltet (in diesem Jahr am 14. Oktober). Für 2009 hatte der Stadtrat bei seiner Sitzung im Februar schon frühzeitig die herbstliche „Wiesn“-Veranstaltung abgesagt, weil der Parkplatz Mühlengasse ausgebaut wurde (kein Rummel möglich). Deshalb war das Gremium ganz flugs auf einen Ausweichtermin im Mai unter der Bezeichnung „Stadtfest“ umgeschwenkt.