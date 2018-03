Fensdorfer Närrinnen stechen fröhlich in See

Wenn Meerjungfrauen, Matrosen und Piraten im Fensdorfer Bürgerhaus sitzen, kann das nur eins bedeuten: Der Fensdorfer Karnevals-Club (FKC) feiert. Zur großen Frauensitzung am Samstag unter dem Motto „FKC unter dem Meer“ hatte der Verein um Prinzessin Verena I., allen voran der Damenelferrat, das Fensdorfer Bürgerhaus in eine Unterwasserlandschaft verwandelt: Blaue Servietten und Tischdecken, Muscheln und Fische prägten die Dekoration.

Publikum und Mitwirkende waren bei der Frauensitzung des FKC im Fensdorfer Bürgerhaus bestens aufgelegt. Bei den Sketchen und Büttenreden blieb kein Auge trocken.

Foto: Carolin Raab

Der Elferrat in Meerjungfrau-Kostüme eröffnete die Sitzung mit einer Darbietung zum Lied „Unter dem Meer“ aus dem Film „Arielle, die Meerjungfrau“. Moderatorin Tania Böhmer, Sitzungspräsidentin des FKC, lobte die Kostüme des Publikums, die ebenfalls oft ans Thema Meer angelehnt waren. Sportlich wurde es bei den Auftritten der Fensdorfer Tanzgarden: Minis, Nachwuchsfunken, Große Funken und die Prinzengarde mit Solomariechen Lea Wallenborn zeigten mit ihren artistischen Choreografien ihr Können. Viel Applaus gab es auch für Sophie Seiler und Janina Brenner: Das Tanzduo aus den Reihen der Minis beeindruckte mit einem Soloauftritt. Dazwischen gaben verschiedene Mitglieder des Elferrats kleine Sketche zum Besten, so zum Beispiel einen Banküberfall, wie er „jeden Tag in der Volksbank Gebhardshain ablaufen könnte“ oder eine sich schwierig gestaltende Eheberatung. Bei letzterer glänzte Ortsbürgermeisterin Daniela de Nichilo in der Rolle der Paartherapeutin.

Doch ganz ohne Männer ging die Frauensitzung dann doch nicht: So brachten Thomas Wallenborn als Büttenrednerin „Elfriede Zorres“ und das Männerballett viel gute Laune. Auch die befreundete Karnevalsgesellschaft aus Morsbach mit ihrer Tollität Prinz Lars I. feierte kräftig mit und bereicherte das Programm zusätzlich mit spektakulären Auftritten ihrer Garden. Für musikalische Unterhaltung sorgte Marco Pecere.

Carolin Raab