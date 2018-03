Explosion in Wohnhaus in Selbach: Ehepaar steht unter Schock [Update]

Hohen Sachschaden und ein Ehepaar unter Schock forderte kurz vor 17 Uhr eine Explosion in einem Wohnhaus in Selbach im Bereich Mühlenhardt.

Hoher Schaden entstand bei einer Explosion beziehungsweise Verpuffung in einem Wohnhaus in Selbach. Foto: Bernhard Theis

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in dem von einem Ehepaar bewohnten Einfamilienhaus zu der Explosion, meldet die Polizei. Das Haus ist zur Zeit nicht mehr bewohnbar.

Bei der Explosion beziehungsweise starken Verpuffung wurde eine Außenwand stark beschädigt. Die Verkleidung ist abgeplatzt, eine Glastür im Untergeschoss weist große Löcher auf. Teile der Außenwand inklusiv eines großen Fensters wurden nach außen gedrückt. In den Zimmern entstand durch die Druckwelle eine gewisse Verwüstung. Zwei Personen im Haus blieben zwar unverletzt, stehen aber unter Schock.

Schwer zugänglich war das Gebäude für die Rettungskräfte. Foto: Bernhard Theis

Im Einsatz waren in Selbach etwa 80 Kräfte von Feuerwehr, DRK, Polizei, Stadtwerken, THW und RWE. Die Einsatzstelle war schwer zu erreichen. Es gibt nur eine schmale und steil ansteigende Zuwegung. Feuerwehrfahrzeuge konnten so nicht bis zu dem Haus kommen. Alles Material musste per Hand herangeschafft werden – und dies bei starkem Regen.

Über die Ursache der Explosion können noch keine Angaben gemacht werden. Vor Ort informierte sich auch Wissens Bürgermeister Michael Wagener beim Einsatzleiter über das aktuelle Geschehen. Die vielen Einsatzfahrzeuge waren in ganz Selbach im Ort verteilt.

[Update, 10:05 Uhr:] Es gibt laut Polizei neue Erkenntnisse zur Explosionsursache. Die Ermittlungen der Beamten führten zu folgendem Ergebnis: In Selbach habe es am Nachmittag einen längeren Stromausfall gegeben. Für die Zubereitung von Essen wurde daher ein Campinggaskocher benutzt, der auf dem Herd abgestellt wurde. Nachdem der Strom wieder eingeschaltet wurde, erhitzte sich der Gaskocher, weil die vor dem Stromausfall genutzten Herdplatten nicht abgeschaltet waren. Nach wenigen Minuten kam es nach Angaben der Polizei zu einer heftigen Durchzündung des ausgetretenen Gases. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalinspektion Betzdorf durchgeführt.

Bernhard Theis