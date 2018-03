Wie geht es weiter mit dem evangelischen Seniorenheim in der Kirchener Austraße? Tun sich da nun Gräben in der Belegschaft auf? Wird der Streit fortgesetzt zwischen den Befürwortern der am Mittwoch entlassenen Heimleiterin Annika Kron und ihren Gegnern? Wird der Krankenstand beim Personal, der zuletzt seit Langem noch mal gesunken war, wieder steigen? Sind dann wieder die Bewohner die Leidtragenden? Und wird die neue Heimleitung in der Lage sein, wieder Ruhe in das Haus zu bringen? Das sind Fragen, die sich jeder stellt, der mit der Einrichtung in Kirchen zu tun hat. Deren Aufsichtsrat hat sich bis Freitagabend immer noch nicht zu dem Fall geäußert, obwohl das Aus von Annika Kron als Heimleiterin während der Probezeit überwiegend für Empörung und scharfe Kritik gesorgt hat. Nach RZ-Informationen hat sich Manfred Dumke, der Geschäftsführer der Evangelischen Altenhilfe des Kirchenkreises Altenkirchen gGmbH, aber bereits für einen Nachfolger für Kron entschieden, der kommende Woche vorgestellt werden soll.

Das sehen viele in Kirchen ausgesprochen kritisch: Angefangen bei Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen über die „Interessengemeinschaft (IG) Altenzentrum Kirchen“, die vorwiegend aus Angehörigen der Heimbewohner besteht, bis zu den betreuenden Hausärzten, ...

Lesezeit für diesen Artikel (443 Wörter): 1 Minute, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.