Erster Schülerlauf in Betzdorf war ein Erfolg

Mehr als 200 Schüler gingen am 25. September beim ersten Westerwälder Schülerlauf im Rahmen des 7. Westerwälder Firmenlaufs ins Rennen auf die einen Kilometer lange Rundstrecke in der Betzdorfer Innenstadt. Jetzt wurden im Betzdorfer Ausdauer-Shop die schnellsten Schüler ausgezeichnet.

Die Siegerehrung zum 1. Westerwälder Schülerlauf beim 7. Westerwälder Firmenlauf 2017 fand im Betzdorfer Ausdauer-Shop statt. Anke Denker vom Hauptsponsor Westerwaldbank (links) und Bettina Stern vom Ausdauer-Shop (rechts) überreichten Urkunden und Pokale an die siegreichen Schüler.

Urkunden und Pokale überreichten Anke Denker vom Hauptsponsor Westerwaldbank und Bettina Stern vom Ausdauer-Shop an die schnellsten Schüler. Auch ambitionierte Schülerteams wurden geehrt. „Der Schülerlauf hat sehr großes Potenzial. Wir freuen uns schon auf 2018“, sagte Organisator Martin Hoffmann.

Die Ergebnisse: Schülerlauf, eine Runde, Grundschulen, 1. Platz: EFG Betzdorf, „Alles für den Herrn“, „Next Generation“, Felix Gerhard, Malte Kerkenberg, Talitha Zöller; Klasse 5-7: 1. Platz: Bertha-von-Suttner-Realschule plus, „Schokodringgang“, Tiziano Neukirch, David Steimel, Rokaika Altahan; 2. Platz: Gymnasium Betzdorf-Kirchen, „supergymni“, Samuel Manca, Esther Krieger, Lena Wüstenhagen; 3. Platz: Bertha-von-Suttner-Realschule plus, „Schneewittchen und die 7 Zwerge“, Bastian Kirch, Burak Aktas, Muhannad Essa; 8-10: 1. Platz: Bertha-von-Suttner-Realschule plus, „Elite Army“, Elias Ermert, Tim Trapp, Jan Bergen; ebenfalls 1. Platz: Bertha-von-Suttner-Realschule plus, „Die Nelken“, Nikolay Mularski, Benjamin Nikojan, Leon Treiber; 3. Platz: Bertha-von-Suttner-Realschule plus, „Die Bäggas“, Dustin Ebert, Aylin Öztürk, Jona Wehner; Klasse 11-13: 1. Platz: IGS Betzdorf-Kirchen, Aleksandra Kolodziejek, Kristin Schneider, Rosa Greb; 2. Platz: IGS Betzdorf-Kirchen, Salome Wecherlein, Klara Weitz, Sandra Strunk; 3. Platz: IGS Betzdorf-Kirchen, Tugba Sahin, Hanna-Lea Rötzel, Aleyna Bairam;

Schülerteams beim Firmenlauf: 1. Platz: IGS Betzdorf-Kirchen, Pascal Walkenbach, Robin Weyel, Kevin Lenz; 2. Platz: Gymnasium Betzdorf, Ole Helsper, David Bartholomäus und Emilie Krämer.