Entscheidung im Kreis Altenkirchen: Keine(r) liest so schön wie Johanna Hähr

Johanna Hähr aus Neitersen-Niederölfen ist die beste Vorleserin im Kreis Altenkirchen. Das entschied eine Jury, die in der Integrierten Gesamtschule in Horhausen insgesamt zwölf Schüler aus den sechsten Klassen sämtlicher Schulen zwischen Horhausen, Gebhardshain und Betzdorf zu bewerten hatte.

Die Teilnehmer des Kreisentscheides mit den Jurymitgliedern und Gewinnerin Johanna Hähr (6. von rechts) bei der Siegerehrung.

Foto: Christ

Die teilnehmenden vier Jungen und acht Mädchen hatten sich beim Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels für den Kreisentscheid qualifiziert und wurden von ihren Klassenkameraden „ins Rennen geschickt“. Vor den Jurymitgliedern, dem Ersten Kreisbeigeordneten Konrad Schwan, dem Literaturwissenschaftler Dr. Henning Herrmann Trentepohl und dem ehemaligen Deutschlehrer Hans-Werner Fischer lasen die Mitschüler zunächst einen Text aus einem ihnen bekannten Buch.

Drei Minuten lang hatten sie Zeit, ihre Lesekompetenz, also flüssiges, deutliches und gut betontes Vorlesen, unter Beweis zu stellen. Die Lieblingsbücher, die sie dazu mitgebracht hatten, bildeten sozusagen die Kür bei dem Wettbewerb. Die Pflicht war es dann, einen unbekannten Text zu lesen. Zwei Minuten lang tauchte jeder Vorleser in die Geschichte „Flammen im Kopf“ von Achim Bröger ein. Nach jedem Vortrag gab es Beifall, die zuhörenden Teilnehmer und ihre Eltern honorierten spontan die Leistungen eines jeden Einzelnen. Die Mädchen und Jungen machten es den Jurymitgliedern richtig schwer, oftmals gab es nur kleine Unterschiede. Kein Wunder, denn Gewinner waren sie ja eigentlich schon alle, schließlich hatten sie es in den Kreisentscheid geschafft.

„In der heutigen Zeit ist es nicht mehr selbstverständlich, dass Schüler viel und gut lesen“, sagte der Vorsitzende des Wettbewerbs, Stufenleiter Olaf Keller. Bei den Mädchen und Jungen des Wettbewerbs allerdings gehört das Lesen durchaus zu den beliebten Freizeitbeschäftigungen. „Ich lese gerne und viel“, gestand Siegerin Johanna Hähr. Die Elfjährige ist Schülerin der Integrierten Gesamtschule in Horhausen. Detektivgeschichten, wie etwa „Die drei Ausrufezeichen“, gehören zu ihrer Lieblingslektüre. Auf die Frage, ob sie während des Wettbewerbs aufgeregt war, sagte Johanna. „Ja, sehr sogar. Aber es hat auch viel Spaß gemacht.“ Jetzt heißt es Daumen drücken, denn Johanna Hähr wird den Kreis Altenkirchen am 18. April beim Bezirksentscheid in Koblenz vertreten. Und darauf ist die Schülerin schon jetzt mächtig stolz.

Alle teilnehmenden Kinder erhielten eine Urkunde sowie ein Buchgeschenk, das vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels gestiftet wurde. Mit etwa 600 000 Teilnehmern jährlich ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands.

Die Etappen führen über Stadt-, Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale in Berlin. Der Vorlesewettbewerb wird von der Stiftung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet.

Von unserer Reporterin Beate Christ