Engagement für Afrika: Zwei junge Familienväter bringen Hilfe für Tansania

Weihnachten fiel dieses Mal bei zwei Familien in Steinebach und Kausen längst nicht so üppig aus wie sonst. Das wussten die Ehefrauen von Andreas Sudermann und Daniel Zöller und auch die fünf Kinder aber schon vorher. Sie alle unterstützen die Papas, die im Mai nach Tansania fliegen, um dort bei einem „Muskathlon“ mitzumachen, einem Spendenlauf, dessen Erlös dem christlichen Kinderhilfswerk Compassion Deutschland zugute kommt.

Bei einem „Muskathlon“, wie er im Mai in Tansania stattfindet, wird den Menschen in armen Ländern gezeigt: „Ihr seid nicht allein – wir aus den reichen Ländern haben euch nicht vergessen.“

Foto: Compassion

Damit wird nicht nur der Hunger in dem afrikanischen Land bekämpft, sondern vielen Kindern auch der Schulbesuch ermöglicht. Frauen und Männer aller Konfessionen aus Ländern rund um den Globus gehen beim „Muskathlon“ an den Start. Jeder von ihnen muss Reise und Unterkunft (12. bis 19. Mai) selbst bezahlen – rund 2000 Euro – und zudem mindestens 10.000 weitere Euro mitbringen – überwiesen auf das Compassion-Hilfskonto oder in Form von Kinderpatenschaften, von denen jede mit 1000 Euro angerechnet wird.

Beide Familien rühren bereits seit Herbst die Werbetrommel, um Menschen im AK-Land zu einer Patenschaft oder zum Spenden zu animieren. Dabei machen die Männer auf zwei Punkte aufmerksam, die ihnen besonders wichtig sind: Erstens können sie garantieren, dass jeder Cent, den sie sammeln, auch bei den Ärmsten der Armen ankommt. So ist die Organisation Compassion Mitglied im Deutschen Spendenrat, der sich zu Transparenz, Sicherheit, ethischen Standards und Rechenschaft verpflichtet hat. Zweitens gehören die beiden Männer zwar zu den freikirchlich-evangelischen Gemeinden von Altenkirchen beziehungsweise Kirchen, aber die Aktion ist überkonfessionell: „Es geht nur darum“, erklärt Daniel Zöller, „den Menschen zu helfen.“ Veranstalter des „Muskathlons“ ist die christliche Männerbewegung „Der 4. Musketier“. Erwartet werden einige Hundert Freizeitsportlerinnen und -sportler. Andreas Sudermann und Daniel Zöller haben sich bei Vorträgen und in Gottesdiensten ihrer Gemeinden mehrfach über die „Muskathlon“-Aktionen und die Arbeit von Compassion informiert. Schockiert haben sie die Berichte von der Armut in Afrika. „Zuerst haben wir gedacht“, erzählt Sudermann: „Da muss ich irgendwann auch mal mitmachen. Aber als wir dann Berichte von einem Compassion-Vorstandsmitglied hörten, der selbst in Tansania war und sagte, dass dort viele Eltern ihren Kindern Blätter von den Bäumen zu essen geben, bloß, damit der Magen etwas zu arbeiten hat – da haben wir uns entschlossen, sofort beim nächsten Muskathlon mitzumachen.“

Im Mai starten Andreas Sudermann (Mitte, links) und sein Freund Daniel Zöller in Tansania bei einem „Muskathlon“ für die Hunger leidende Bevölkerung zu einem 120-Kilometer-Mountainbike-Rennen. Die Familien der beiden unterstützen sie dabei nach Kräften. Die Kinder hatten sogar Verständnis dafür, dass es Weihnachten diesmal kaum Geschenke gab, weil die Papas den Flug nach Afrika und die Unterbringung dort selbst bezahlen müssen.

Foto: Peter Seel

Viele Teilnehmer des Hilfsevents absolvieren in Tansania einen Marathon, der nicht nur übers Land, sondern auch durch die Slums führt – „um den Menschen dort zu zeigen“, sagt Andreas, „dass wir bei ihnen sind.“ Die beiden Westerwälder haben sich entschieden, statt des Laufs an dem parallel stattfindenden 120-Kilometer-Mountainbike-Wettkampf teilzunehmen. Über marode Straßen, durch Schlamm und Schlaglöcher und über harte Steigungen. Seit Wochen bereits trainieren die beiden Männer für diese Herausforderung. Ihr Wochenpensum kommt dabei der anvisierten Gesamtstrecke nahe.

Die beiden Familien laden für Dienstag, 27. Februar, um 19 Uhr ins Bürgerforum Gebhardshain zu einem Infoabend ein. Kontakt zudem per E-Mail unter sudermann86@web.de oder telefonisch 02747/915166.

Beide haben sich mit ihren Familien ein Haus gebaut; der Steinebacher Andreas (31) arbeitet als Maler und Lackierer und hat mit seiner Frau Anna (31) die Kinder Joel (6), Johannes (5) und Daniel (3). Sein bester Freund Daniel (33) ist als Ingenieur für Elektrotechnik tätig und lebt mit seiner Frau Maria (35) und den Kindern Samuel (7) und Jonathan (5) in Kausen. „Wir haben plötzlich gemerkt“, betont Daniel, „wie froh wir sein können, dass wir hier im Speckgürtel der Erde leben dürfen, genug zu essen und ein Heim haben und dass wir in Frieden leben dürfen, nicht dauernd Angst um Leib und Leben haben müssen. In Afrika dagegen werden die Kinder meist in die Armut hineingeboren, haben kaum eine Chance, jemals da rauszukommen. Wir wollten helfen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen.“

Nicht nur aus ihrer christlichen Überzeugung heraus wollen die beiden Familienväter in Afrika dabei sein. „Es geht auch um Gerechtigkeit und Respekt“, sagt Andreas. „Die Kinder dort sollen auch in die Schule gehen und sich durch Bildung eigene Familien aufbauen können. Oder medizinische Betreuung: Was wir hier als selbstverständlich ansehen, das erleben die Leute in Afrika als ein Geschenk. Es war für uns ganz erschütternd, auf Videos zu sehen, dass sich die jungen Leute dort selber Drogen mixen, weil sie das Elend einfach nicht mehr aushalten. Ich komme mit meinem Gewissen nicht mehr klar, wenn ich einfach so weiterlebe. Ich musste etwas tun.“ Daniel fügt hinzu: „Wir haben hier so viel, was man eigentlich gar nicht zum leben braucht. Da fällt eben mal unser Jahresurlaub aus.“

Wenn die beiden von ihrem Glauben sprechen, der sie bei der Sache beflügelt, klingt die Bibel plötzlich (wieder?) revolutionär. So zitiert etwa Daniel Zöller einen Vers aus dem Buch Jesaja: „Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei. Schafft jede Art von Unterdrückung ab...“ Und er fügt hinzu: „Ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, Gerechtigkeit in die Welt zu bringen und Kindern aus der Armut zu helfen.“ Für Andreas Sudermann war der Psalm 72 Motivation: „Durch seine Herrschaft kann das Volk in Frieden leben, im ganzen Land wird Gerechtigkeit herrschen.“ Dabei haben auch die Kinder der zwei Familien mitgeholfen. „Die haben schnell verstanden, um was es geht und dass das Christkind diesmal nicht so viele Geschenke bringen kann“, schmunzelt Mutter Anna Sudermann. Das bestätigt Maria Zöller-Friesen: „Unser Jonathan hat sogar die Hälfte seiner Stofftiere aussortiert und beim Kinderbasar verkauft. Das Geld ist für Afrika, hat er gesagt...“

Von unserem Redakteur Peter Seel