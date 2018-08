Eigentlich muss ein Lehrer mindestens vier Jahre im Beamtenverhältnis stehen, bevor er daran denken darf, sich auf eine Schulleiterstelle zu bewerben. Doch bei Christine Böttcher hat die Schulbehörde eine Ausnahme gemacht: Obwohl die 33-Jährige besagte Zeitschwelle noch nicht überschritten hat, sei ihre Bewerbung gerne angenommen worden, erklärte gestern in Friesenhagen eine strahlende Schulrätin Marie-Luise Hees. „Sie ist pädagogisch ausgesprochen gut und hat sich vor allem in den vergangenen Monaten positiv hervorgetan, als die Grundschule führungslos war.“ Der Regierungspräsident habe ihrer Rektorenanstellung bereits im Juni zugestimmt. Jetzt war an der St.-Franziskus-Schule die offizielle Amtseinführung. Neben der Schulrätin und Ortsbürgermeister Norbert Klaes waren auch Böttchers zwei Lehrerkolleginnen, viele Eltern sowie Vertreter von Förderverein, Schulelternbeirat und Land-frauen dabei.

Nachdem vor rund einem Jahr Melanie Opitz Friesenhagen den Rücken zugekehrt hatte und als Rektorin zur Grundschule Brachbach gegangen war, erledigte Böttcher viele Leitungsaufgaben und legte sich dabei weit über ...

Lesezeit für diesen Artikel (331 Wörter): 1 Minute, 26 Sekunden

