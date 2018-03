Endlich geht es ab in die Freibäder

„Die Leute sind hungrig nach einem Freibadbesuch“, beobachtet Schwimmmeister Gerd Mühleip im Naturfreibad in Hamm. Und mit der Sonne kommen endlich die Badegäste. Rund 130 waren es am Montag. Dienstag Vormittag strömten die Gäste weiter herbei. 380 Besucher zählte Bademeister Michael Höppner Montagnachmittag im beheizten Freibad in Daaden. Mit bis zu 500 Gästen rechnete er bis zum Abend. Auch hier waren es am Dienstag wohl noch mehr Besucher, und am Mittwoch, 25. Juli, wird die Gästezahl sicher noch weiter ansteigen. „Daumen drücken, dass es warm bleibt“, sagt Höppner. Positiv ist auch die Grundstimmung in den anderen Freibädern im Kreis Altenkirchen. 120 Gäste wurden am Montag in Dickendorf gezählt. Und im Schinderweiher in Niederschelderhütte „war es für den Anfang auch gut“, findet Schwimmmeister Dieter Kober. Denn: Es kann eigentlich nur besser werden. Die Bilanz der Bäder beim Blick auf die erste Hälfte der Sommersaison fällt negativ aus. „Eine Katastrophe“, lautet allgemein das Fazit. So hoffen nun alle noch auf eine gute zweite Hälfte. Die Besucherbilanzen der bisherigen Saison 2012:

Ungetrübte Sommerfreude: Wie hier im Molzbergbad Betzdorf-Kirchen bei offenem Cabriodach strömen viele Gäste in die Freibäder im AK-Land. Die vergangenen sonnigen Tage ändern allerdings nichts daran, dass die Bilanz der Bäder in diesem Sommer vermutlich äußerst enttäuschend ausfällt. Emre (16) aus Biersdorf springt hier ins erfrischende Nass. Foto: Markus Döring

Kreis Altenkirchen – „Die Leute sind hungrig nach einem Freibadbesuch“, beobachtet Schwimmmeister Gerd Mühleip im Naturfreibad in Hamm. Und mit der Sonne kommen endlich die Badegäste. Rund 130 waren es am Montag. Dienstag Vormittag strömten die Gäste weiter herbei. 380 Besucher zählte Bademeister Michael Höppner Montagnachmittag im beheizten Freibad in Daaden. Mit bis zu 500 Gästen rechnete er bis zum Abend. Auch hier waren es am Dienstag wohl noch mehr Besucher, und am Mittwoch, 25. Juli, wird die Gästezahl sicher noch weiter ansteigen. „Daumen drücken, dass es warm bleibt“, sagt Höppner. Positiv ist auch die Grundstimmung in den anderen Freibädern im Kreis Altenkirchen. 120 Gäste wurden am Montag in Dickendorf gezählt. Und im Schinderweiher in Niederschelderhütte „war es für den Anfang auch gut“, findet Schwimmmeister Dieter Kober. Denn: Es kann eigentlich nur besser werden. Die Bilanz der Bäder beim Blick auf die erste Hälfte der Sommersaison fällt negativ aus. „Eine Katastrophe“, lautet allgemein das Fazit. So hoffen nun alle noch auf eine gute zweite Hälfte. Die Besucherbilanzen der bisherigen Saison 2012:

Hamm: „Eine Katastrophe“, fasst es Schwimmmeister Gerd Mühleip vom Naturfreibad Thalhausermühle in Hamm kurz zusammen. Nur um Pfingsten waren einmal einige Besucher da. „Da war es vom Wetter her schön. Aber wir haben ja erst Bergfest“, gibt sich Mühleip gleichzeitig noch etwas zuversichtlich. Seit rund 35 Jahren sei er im Waldschwimmbad tätig. „Solche Sommer hatten wir schon“, bleibt er gelassen. Bis zum 20. September ist noch geöffnet. Vielleicht wird es ja noch etwas. Doch im Moment, so schätzt Mühleip, werde man mit den Besucherzahlen im Jahresdurchschnitt im unteren Drittel der vergangenen Jahre landen. Ab und an schauen mal Badegäste vorbei. Das sind die hartgesottenen Schwimmer, so 10 bis 15 echte Stammgäste. Sie kommen, wenn es wenigstens trocken ist. Oder auch Triathleten schauen vorbei. Aber Mühleip hat keine Langeweile. Denn im Bad stehen Umbauarbeiten an. Auch dafür wird Zeit benötigt.

Wissen: „Fürchterlich“, kommentiert Dirk Baier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wissen. Das Jahr 2011 war schon eine unzufriedenstellende Freibadsaison. „Wenn es aber so weitergeht, dann sieht es in Sachen Freibad in diesem Jahr noch schlechter aus“, befürchtet Baier. Besonders leid tut es ihm wegen der Kinder, die nun Schulferien haben. Aber in Wissen haben die Schwimmer noch die Alternative Hallenbad, das geöffnet ist. Beim Blick auf die Zahlen fürs Freibad ist zu sehen, was in dieser Saison, die zur Hälfte vorbei ist, gelaufen ist. 700 Personen sind gekommen, so die Zahlen von vergangener Woche. In der ganzen Saison 2011 waren es rund 7000 Freibadbesucher. Und das war schon eine schlechte Saison. „Es gab auch Jahre“, erzählt Baier, „da hatten wir mehr als 20 000 Besucher. Sogar 30 000 Besucher hat es schon einmal gegeben. Davon kann man in diesem Jahr nur träumen.“

Dickendorf: Um Pfingsten gab es zwei gute Tage. „Vielleicht hatten wir zur Halbzeit der Badesaison rund 200 Badegäste“, schätzt Jürgen Hamacher, Vorsitzender des Schwimmvereins Dickendorf. Obwohl das Wasser im Dickendorfer Freibad über eine Solaranlage erwärmt wird und es schnell 24 bis 25 Grad warm ist, hilft das nichts, wenn es regnet. Aber auch kalter Wind reicht bei Trockenheit schon, damit die Badegäste ausbleiben. Wenn das Bad auch bei schlechtem Wetter geöffnet ist, dann schauen hier schon einmal zwei oder drei Hartgesottene vorbei.

Daaden: Seit Anfang Mai ist hier bereits geöffnet. Etwa 3500 Badegäste wurden gezählt – rund ein Drittel der Gesamtbesucherzahl aus dem Jahr 2011, so die nüchterne Bilanz von Michael Runkel von der Verwaltung im Rathaus in Daaden. Auch beim Kauf von Saisonkarten sind die Bürger inzwischen wohl vorsichtiger. 171 wurden verkauft. In den vergangenen Jahren waren es zwischen 200 und 230 Karten. Bei Regen ist das Bad geschlossen. Ein paar Hartgesottene sprechen mit dem Bademeister schon einmal ab, wann er das Bad öffnet. Dann werden die Runden im Wasser gedreht.

Niederdreisbach: Ortsbürgermeister Stefan Strunk erinnert sich zur Halbzeitbilanz des Bades Mitte Juli eigentlich nur an einen Tag, an dem das Bad im Juli offen war. Er erinnert daran, dass so ein Bad, ob Besucher kommen oder nicht, erhebliche Betriebskosten hat. So müssen die Umwälzpumpen laufen, und das Wasser muss gechlort werden. Allein die Stromkosten für die Pumpen liegen pro Badesaison zwischen 4000 und 5000 Euro. Rund 200 Badegäste kamen bis Mitte vergangener Woche ins Bad in Niederdreisbach. 80 Saisonkarten wurden in diesem Jahr verkauft, sonst waren es rund 140.

Niederschelderhütte: „So schlimm war es noch nie“, findet Marita Mankel von der Gemeindeverwaltung Mudersbach im Büro Niederschelderhütte. Vielleicht waren rund 200 Besucher bisher im Naturfreibad Schinderweiher, so lautet ihre Halbzeitbilanz Mitte Juli. „Das hat dieses Jahr alles übertroffen. Das hatten wir noch nicht.“ Aber auch in Niederschelderhütte wird immer noch gehofft, dass es wirklich wie derzeit noch einige echte Sommertage geben wird.

Molzbergbad Betzdorf/Kirchen: Hier trieb das Wetter in den vergangenen Wochen kaum jemandem Sorgenfalten auf die Stirn. Denn ein reines Freibad gibt es auf dem Molzberg nicht mehr. Aber das Hallenbad kann bei geöffnetem Dach fast zu einem Freibad werden. Bis Mitte Juli war dazu wenig Gelegenheit. Dennoch kamen angesichts des Regens im Schnitt täglich rund 350 Badegäste ins Hallenbad. Seit dem vergangenen Sonntag ist das Dach immer öfter geöffnet. Nun wird auf den Tag gewartet, an dem sich auch viele Gäste auf der Liegewiese im Außenbereich aufhalten. Andreas Neuser