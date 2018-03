Aus unserem Archiv

Herdorf

Gestern morgen gegen 10.15 Uhr meldete die Bewohnerin eines Einfamilienhauses nach ihrer Rückkehr vom Einkaufen einen Brand in ihrem Haus in der Herdorfer Friedrichstraße. Die Feuerwehren Herdorf, Daaden, Niederdreisbach und Betzdorf bekämpften das Feuer mit 43 Wehrleuten. Es wurde festgestellt, dass der Brand in der Küche ausgebrochen war.