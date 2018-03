Die Planungen des Siegtalradweges zwischen Niedergüdeln und Wallmenroth entlang der B 62 sind sehr konkret. Bald könnte gebaut werden. Doch im Abstimmungsverfahren gibt es auch Widersprüche. So macht zum Beispiel die Ortsgemeinde Wallmenroth große Bedenken mit Blick auf die Sicherheit der Radfahrer geltend. Man sei nicht grundsätzlich gegen dieses Teilstück des Radweges, wurde am Dienstagabend im Rat verdeutlicht. Aber in Sachen Sicherheit fordert man in den unfallträchtigen Kurvenbereichen Schutzplanken. Schließlich führt der Radweg, aus Richtung Wallmenroth gesehen, an der B 62 auf der Hangseite entlang. Nur ein leichter abgeflachter Bordstein ist zur Straße hin derzeit vorgesehen. Aber die Wallmenrother Ratsmitglieder verweisen auf Unfälle in der Vergangenheit, wo auch Lkw von der Straße abgekommen sind. So bei einem Unfall am 25. November 2016. Da legte sich dort ein Sattelschlepper, beladen mit Bauschutt, um. Genau auf die vorgesehene Trasse des Radweges.

Aber nicht nur Leitplanken werden gefordert. Wenn der Radweg gebaut wird, dann sollten dort auch Leerrohre fürs Breitband mit verlegt werden. Denn für den Bereich der Gehöfte sei auch im ...

Lesezeit für diesen Artikel (256 Wörter): 1 Minute, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.