Ein Krämerladen für Wallmenroth

Ortsbürgermeister Michael Wäschenbach ist erleichtert. In Wallmenroth gibt es von September an wieder eine Einkaufsmöglichkeit. Seit rund 14 Jahren war das nicht mehr der Fall. Bemühungen der Gemeinde seien in der Vergangenheit erfolglos gewesen, sagt Wäschenbach. Doch nun wagt die 23 Jahre alte Annika Krämer aus Wallmenroth den Schritt in die Selbstständigkeit an traditionsreicher Stelle.

Annika Krämer eröffnet am 1. September in Wallmenroth einen kleinen Laden. Seit 1998 gibt es im Ort keine Einkaufsmöglichkeit mehr. Foto: Andreas Neuser

Wallmenroth – Ortsbürgermeister Michael Wäschenbach ist erleichtert. In Wallmenroth gibt es von September an wieder eine Einkaufsmöglichkeit. Seit rund 14 Jahren war das nicht mehr der Fall. Bemühungen der Gemeinde seien in der Vergangenheit erfolglos gewesen, sagt Wäschenbach. Doch nun wagt die 23 Jahre alte Annika Krämer aus Wallmenroth den Schritt in die Selbstständigkeit an traditionsreicher Stelle.

Jahrzehnte war für die Wallmenrother Schütz-Haseloff die Anlaufstelle. Sei es als Bäckerei, Dorfladen, Café oder Kneipe. Genau hier, im ehemaligen Laden von Schütz-Haseloff, wird sie „Annikas Bäckerladen“ eröffnen. „Annikas Krämerladen war auch einmal so eine Idee für einen Namen“, sagt sie. Aber Bäckerladen fand die gelernte Bäckerin doch besser.

Angeboten werden Backwaren, Tabakwaren, Getränke, Lebensmittel und mehr. „Dinge des täglichen Bedarfs“, fasst sie zusammen. Erst einmal wird mit einem Grundsortiment angefangen. „Das muss sich entwickeln“, findet die 23-Jährige. Auch Briefmarken, erzählt sie, wird es hier zukünftig wieder zu kaufen geben.

Seit Januar reifte die Idee, den Schritt in die Selbstständigkeit in Wallmenroth zu wagen. Die Räume wurden renoviert, Regale, Verkaufstheke und Kühlschränke aufgebaut. „Mit jedem Tag bin ich optimistischer, dass es klappt“, sagt Krämer. Denn von vielen Wallmenrothern erfahre sie eine positive Resonanz. Wäschenbach sagt: „Es ist wichtig, dass die Wallmenrother den Laden unterstützen.“ Intensiv habe er sich in der Vergangenheit als Ortsbürgermeister mit dem Rat auch gekümmert, ob es Zuschüsse für einen Dorfladen gibt.

Wäschenbach erinnert noch einmal an die vielen Überlegungen, Investoren für einen Laden nach Wallmenroth zu bekommen. Auch die Schöpperwiese sei angeboten worden. „Letzte Überlegungen waren, einen fahrbaren Dorfladen zu etablieren“, erzählt er. Denn ihn ärgerte noch immer, wenn in der Frühe die Wallmenrother, jeder mit seinem Auto, zum Brötchenkauf nach Betzdorf fuhren. Das wird nun hoffentlich bald vorbei sein, setzt Wäschenbach ganz auf den Unternehmergeist von Krämer. Der Ortsbürgermeister ist froh, dass sich die Infrastruktur im Ort zum Positiven ändert. Denn in Sachen Einkaufsmöglichkeiten gab es im Ort mit seinen gut 1200 Einwohnern nichts mehr. Andreas Neuser