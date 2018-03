Ehrenmedaille für zwei Macher des Kulturlebens

Hohe Auszeichnung für Daniel Imhäuser aus Daaden und Paul Schuster aus Gehlert: Aus den Händen von Landrat Michael Lieber erhielten sie am Dienstag jeweils die Ehrenmedaille des Landkreises Altenkirchen. Gewürdigt wird damit das vorbildliche ehrenamtliche Engagement der beiden Westerwälder.

Ehre kennt keine Kreisgrenzen: Landrat Michael Lieber (Mitte) zeichnete in Altenkirchen Daniel Imhäuser aus Daaden (links) und Paul Schuster aus Gehlert mit der Ehrenmedaille aus. Foto: Elmar Hering

Kreis Altenkirchen – Hohe Auszeichnung für Daniel Imhäuser aus Daaden und Paul Schuster aus Gehlert: Aus den Händen von Landrat Michael Lieber erhielten sie am Dienstag jeweils die Ehrenmedaille des Landkreises Altenkirchen. Gewürdigt wird damit das vorbildliche ehrenamtliche Engagement der beiden Westerwälder.

Imhäuser (32) ist bekannt als Initiator und Vorsitzender des Vereins Musical!Kultur Daaden. Erst kürzlich ernannte ihn die französische Stadt Fontenay-le-Fleury, Partnerkommune der Verbandsgemeinde Daaden, zum Ehrenbürger (die RZ berichtete). Zu den Hauptsponsoren des Vereins gehört seit Jahren die Schuster Entsorgung GmbH in Gehlert, deren Chef und Geschäftsführer Paul Schuster ist. Nach Liebers Worten ist Imhäuser der bislang jüngste Träger der Ehrenmedaille. Neben dem kulturellen Schwerpunkt berücksichtige die Ehrung auch das kommunalpolitische und weitere ehrenamtliche Engagement des jungen Mannes. Der Landrat lobte den Einsatz beider, denn mit seinen Erfolgen habe Musical!Kultur nicht nur viele Mitwirkende angespornt und Zuschauer begeistert, sondern den Kreis sowohl überregional als auch international bekannt gemacht. Sieben Produktionen, etwa Dracula, Jekyll & Hyde und zuletzt Aida brachten die Westerwälder nahezu professionell auf die Bühne, tourten damit nach Belgien, Frankreich, Irland und in die Türkei.

Daniel Imhäuser und Paul Schuster dankten herzlich für die Auszeichnung. Der 32-Jährige vergaß nicht, die vielen freiwilligen Aktiven und Helfer vor und hinter den Kulissen zu erwähnen. Der gemeinsame Erfolg, das sei die Motivation für alle. Paul Schuster versprach, auch in Zukunft die Musicalprojekte des Vereins nach Kräften zu unterstützen.

Daadens VG-Bürgermeister Wolfgang Schneider, selbst zuweilen schon in kleinere Statistenrollen eingebaut, gratulierte zur Ehrung. Auf den Verein könne er immer zählen, wenn ehrenamtliche Hilfe gebraucht werde, und Paul Schuster habe er kennengelernt als Mann der Tat. Der Verein habe eine ungewöhnliche Entwicklung genommen und Großartiges geleistet, sagte Daadens Ortsbürgermeister Günter Knautz und fügte hinzu: „Familie Schuster hat manche Schritte des Vereins erst möglich gemacht.“ Zugleich berichtete Knautz, dass nicht alle Daadener den Verein und seine Erfolge ungeteilt positiv sähen, zumal seit die Aufführungen aus dem Dorf nach Betzdorf und dann nach Siegen umgezogen seien.

Für die Verbandsgemeinde Hachenburg gratulierte die Erste Beigeordnete Gabriele Greis: „Der Verein mit seinen Musicals ist ein ganz großer Gewinn für den Westerwald.“ Sie dankte der Familie Schuster, denn es sei wichtig, dass es solche Mitbürger gebe, die sich einbringen. Gehlerts Ortsbürgermeister Paul Kunz hob ebenfalls hervor, wie selbstverständlich Paul Schuster stets ein offenes Ohr für die Gehlerter Dorfgemeinschaft habe. elm