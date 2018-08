Zwei junge Männer (beide 21) aus der VG Altenkirchen wollten sich durch den Handel mit Betäubungsmitteln ein Zubrot verdienen. Der Plan war einfach: Der eine bestellte die Drogen im Darknet und zahlte sie mittels Bitcoins. Geliefert werden sollten sie zu seinem Komplizen, der auch schon zwei mögliche Abnehmer hatte. Doch die erste Bestellung im Juli 2017 kam nicht an. Denn: Der Zulieferer ging der Polizei ins Netz, und die Sendung wurde beschlagnahmt. Das hielt das Duo nicht davon ab, es im März diesen Jahres erneut zu versuchen: Bestellt wurden 250 Gramm Amphetamin, rund 350 Ecstasy-Tabletten sowie vermutlich 40 LSD-Tabletten. Doch auch hier schnappte die Polizei zu: Kurz nach der Lieferung konnten die meisten Drogen bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt werden. Zusätzlich fanden die Beamten noch 35 Gramm Marihuana, und was besonders schwer wiegt: einen Teleskopschlagstock und ein Taschenmesser. Damit – so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Koblenz – sollen die Drogengeschäfte abgesichert worden sein.

Jetzt wird dem Duo vor dem Koblenzer Landgericht der Prozess gemacht. Beide räumen die Vorwürfe weitgehend ein; nur der Absicherung durch die Waffen widersprachen beide. Während der, bei dem die ...

Lesezeit für diesen Artikel (418 Wörter): 1 Minute, 49 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.