Seit der Säuberungsaktion im vergangenen Jahr hat sich wieder einiges an Unrat aufgrund von Hochwasser und Stürmen, vor allem aber durch unsachgemäße Entsorgung, in unserer Natur und Landschaft angesammelt. Das ist überall im Kreisgebiet so. Daher finden derzeit viele Säuberungsaktionen in den Gemeinden statt. Als ein Beispiel dafür berichten wir vom Dreckwegmachtag am Samstag in Betzdorf. Wälder, Wiesen, Straßenränder und Auen wurden vom Unrat befreit. Trotz erschwerten Wetterbedingungen durch eisige Temperaturen sorgten zahlreiche Helfer, bestehend aus der Feuerwehr Betzdorf, dem Bauhof, Vereinen und Verbänden sowie engagierten Bürgern, für eine gute Resonanz.

„Das diesjährige Volumen an Unrat ist erschreckend. Vor allem am Siegufer lassen sich immer wieder eine Menge Bauschutt und allerlei Materialien aus unsachgemäßer Entsorgung, wie Büroeinrichtung und Styropor, finden“, berichtet ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.