Die Position rechtlicher Betreuer stärken

Vertreter der fünf Betreuungsvereine trafen sich in Wissen mit Maria Demmel (2. von links) und Birgit Karst-Seidel (6. von links) von der Betreuungsbehörde des Kreises. Foto: Elmar Hering

Mehr als 40 ehrenamtliche Betreuer haben die jüngste Schulungsreihe im evangelischen Gemeindehaus in Wissen absolviert. Sie sind jetzt bestens über Rechte und Pflichten informiert. Ob eine Betreuung erforderlich ist, entscheiden letztlich die Betreuungsgerichte bei den Amtsgerichten in Altenkirchen und Betzdorf. Der dreiteilige Kurs beleuchtet vor allem die Gesundheits- und die Vermögensfürsorge – laut Birgit Karst-Seidel von der Kreisbetreuungsbehörde erfahrungsgemäß die beiden Schwerpunkte in der rechtlichen Betreuung.

In der Regel sind es Familienangehörige, Freunde und Bekannte der betroffenen Menschen. „Wir hegen aber auch die Hoffnung, dass sich vermehrt Ehrenamtler finden, die für fremde Personen, für psychisch kranke, behinderte oder alte Menschen eine gesetzliche Betreuung übernehmen“, sagt Maria Demmel von der Kreisbetreuungsbehörde. Hintergrund: Aufgrund demografischer und sozialer Entwicklungen gibt es immer mehr ältere Menschen, Alleinlebende, Personen ohne vertrauensvolle Kontakte zu Nachbarn oder (ehemaligen) Arbeitskollegen.

Hauptberufliche Betreuer alleine können diese quantitative Herausforderung nicht meistern. Deshalb werben Kreis und Betreuungsvereine für diese verantwortungsvolle Tätigkeit (Aufwandspauschale: 323 Euro pro Jahr). „Niemand wird allein gelassen. Für Fragen und Ratschläge gibt es viele Ansprechpartner bei den Vereinen, Gerichten oder beim Kreis“, sagt Roland Günter vom DRK-Betreuungsverein. Sein Kollege Wolfram Westphal vom Betreuungsverein im Diakonischen Werk Altenkirchen ergänzt: „Wir wollen den Interessenten die Schwellenangst nehmen. Soziale Alltagskompetenzen reichen für dieses Ehrenamt aus.“ Das 1992 verankerte Betreuungsrecht betone den freien Willen, sei also gegenüber der früheren Vormundschaft ein echter Fortschritt, fügt Matthias Kempf vom AWO-Betreuungsverein Sieg/Westerwald hinzu, „ein Vorbild auch im internationalen Vergleich“.

Gleichzeitig sollen die Vereine aber auch über die Vorsorgevollmacht informieren. Ihr gegenüber ist die rechtliche Betreuung im Gesetz als nachrangig eingestuft. Wolfram Westphal: „Eine Vorsorgevollmacht ist ein enormer Vertrauensvorschuss. Eine Kontrolle findet in der Regel nicht statt.“ Andererseits können zum Beispiel Opa oder Oma jemanden zum Bevollmächtigten benennen, der ihre Wünsche genau kennt. „Es ist nie zu früh, eine Vorsorgevollmacht zu erteilen“, betont Matthias Kempf

Die fünf Betreuungsvereine im Kreis: Diakonisches Werk Altenkirchen (02681/800 820), AWO Altenkirchen (02681/984 98 71), AWO Sieg/Westerwald in Betzdorf (02741/991 91 91), DRK in Altenkirchen (02681/800 645), Sozialdienst katholischer Frauen und Männer im Landkreis Altenkirchen (Mittelhof, 02742/967 503). elm

