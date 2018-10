Mudersbach macht ja immer wieder mit seiner örtlichen Theatergruppe auf sich aufmerksam: Erst am Wochenende zogen die Laienmimen mit ihrem Stück „Kohle, (K)ras und Kekse“ in der Giebelwaldhalle wieder alle Register ihres Könnens. Anfang November ist in derselben Halle ein Theaterspaß von auswärts zu Gast: Die „Marinekameradschaft 1907“ spielt hier die Komödie „Die Hafenkneipe“. Damit war die Truppe zuvor im Juni im ausverkauften Heimhof-Theater in Burbach erfolgreich. In der Mudersbacher Giebelwaldhalle ist die „Hafenkneipe“ am Sonntag, 4. November, ab 18 Uhr zu erleben.

Die Handlung verspricht nicht wenig Lachtränen: Bolle entführt die Zuschauer ins alte Hamburg auf die Reeperbahn. Jenny, eine unerkannte Piratenbraut, und Lang Hain betreiben hier eine Hafenkneipe. Die Köchin Dörthe ...

