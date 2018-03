Der neue Dorfplatz soll sauber bleiben

Es ist ein Phänomen, das leider vielerorts zu beobachten ist: Sobald irgendwo etwas schönes Neues entsteht, gibt es immer wieder auch Zeitgenossen, die dies nicht zu würdigen wissen. Der Bürgerplatz in Biersdorf dürfte da wohl keine Ausnahme sein. Gut ein halbes Jahr ist es her, dass der neue Dorfmittelpunkt feierlich eingeweiht wurde. Vielleicht hatte Daadens Stadtbürgermeister Walter Strunk damals bereits eine Vorahnung, als er bei der Eröffnung die künftigen Besucher, allen voran die Jugendlichen, darum bat, den Platz „vernünftig zu nutzen und pfleglich zu behandeln“.

Obwohl gleich in der Nähe zum neuen Dorfplatz in Biersdorf ein Behälter mit Beuteln für Hundekot aufgestellt wurde, scheren sich offenbar manche Hundebesitzer nicht darum, die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners zu entfernen. Das jedenfalls beklagt Anwohnerin Hannelore Schneider.

Foto: Markus Döring

Tatsächlich scheint es schon jetzt so mancher mit der Benutzungsordnung nicht sehr genau zu nehmen. Das jedenfalls berichtet Hannelore Schneider. Sie wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft und hat in den ersten Monaten seit der Fertigstellung des Dorfplatzes dort nach eigenem Bekunden bereits etliche Freveltaten registriert. Im Sommer habe man dort Jugendliche antreffen können, die „Saufgelage veranstalteten“, aber auch „Reiterinnen, die ihre Pferde auf den Grünflächen grasen ließen“, beklagt sie.

Inzwischen lädt das nasskalte Schmuddelwetter freilich nicht gerade dazu ein, draußen zu verweilen. Allein Hundebesitzer müssen mit ihren Vierbeinern auch bei Wind und Wetter vor die Tür, und einige von ihnen hat Hannelore Schneider nun seit geraumer Zeit auf dem Kieker. Manche hätten es sich zur Gewohnheit gemacht, „ihre Fiffis auf die Grünflächen am Dorfplatz hinzuführen, damit diese dort ihr Geschäft verrichten können“, schimpft die Anwohnerin, „und statt die Hinterlassenschaften zu entfernen, entfernt man sich – ohne sich darum zu kümmern.“ Dabei gebe es rings um Biersdorf genügend Wald und Wiesen. „Es muss nicht der Dorfplatz sein, wo man seinen Hund zum Gassigehen hinführt.“

Kopfschütteln bereitet Hannelore Schneider vor allem die Ignoranz einiger Hundehalter: Nur wenige Meter entfernt befinde sich ein Behälter mit Beuteln für Hundekot, am Dorfplatz selbst ein Mülleimer, in den diese Beutel eigentlich entsorgt werden sollten. Eigentlich. Doch kaum einer der Hundehalter mache davon Gebrauch, beklagt die Anwohnerin. „Warum auch? Ist es doch bequemer, sich herauszureden.“ Eine Frau habe ihr gegenüber mal erklärt, dass das, was der Hund macht, eben passieren kann. „Nein, so etwas kann nicht passieren“, entrüstet sich Hannelore Schneider, „das ist Erziehungssache und Sache des Hundebesitzers“. Sie befürchtet, dass sich, sollte nichts dagegen unternommen werden, derlei Verschmutzungen alsbald „einbürgern“ und der kleine Park dann „nach und nach verkommt“. Sie fordert daher vom Stadtbürgermeister, „die nötigen Schritte einzuleiten, damit der Dorfplatz in Biersdorf sauber bleibt“.

Die Verwaltung ist aber keineswegs untätig gewesen: Seit September ist die Benutzungsordnung für den Bürgerplatz in Kraft (ebenso für die neue Ufertreppe am Daadener Marktplatz). Demnach ist es dort unter anderem untersagt, „Hunde nicht angeleint mitzuführen oder die Anlage durch Hunde verschmutzen zu lassen“. Laut Stadtbürgermeister Strunk soll in Kürze noch ein Hinweisschild angebracht werden. Ihm seien darüber hinaus allerdings keine weiteren Beschwerden über Hundekot auf dem Dorfplatz bekannt. Strunk betont jedoch, dass Verstöße gegen die Regeln streng geahndet und zur Anzeige gebracht werden. Dann dürfte es für Herrchen oder Frauchen von Waldi, Bello und Co. richtig teuer werden ...

Von unserem Redakteur Daniel Weber