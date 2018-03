Der Herbst war Thema des Chorkonzertes

Aus unserem Archiv

Daaden

Der Herbst ist die Jahreszeit, in der der konkrete Wandel in der Natur besonders sichtbar wird. Er steht für die Ernte und für das Vergängliche, wobei er sich zunächst farbenprächtig und dann immer dunkler verabschiedet und doch zugleich auch auf das Wiederkehrende hinweist, auf "neues Hoffen". Dies war das Thema für das herbstliche Chorkonzert des Oberhessischen Vokalensembles unter Leitung von Peter Scholl in der evangelischen Barockkirche in Daaden.