Sie haben 10.595 Euro Schulden. „Was?“, wird jetzt vielleicht der eine zornig ausrufen. Einem anderen passte das gerade in den Kram und er dürfte fragen: „Nicht mehr?“ Doch die Zahl ist statistisch, und hat nichts mit privaten Verbindlichkeiten zu tun. Denn gemessen an den Schulden des Landes Rheinland-Pfalz und denen der öffentlichen Hand im Kreis Altenkirchen, stand jeder Bewohner im AK-Land rein rechnerisch Ende 2017 mit exakt diesen 10.595 Euro in der Kreide. Davon bürdet das Land jedem Bürger 7804 Euro auf. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt vorgelegt hat.

Schuldenbremse und eine damit verbundene defensive Investitionspolitik haben dafür gesorgt, dass Land und Kommunen im vergangenen Jahr deutlich Schulden abgebaut haben. Auf 44,4 Milliarden Euro beliefen sich die Schulden des ...

Lesezeit für diesen Artikel (349 Wörter): 1 Minute, 31 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.