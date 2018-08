Drei Spiele, drei Siege, neun Punkte – der Saisonstart für die SG Daaden in der Kreisliga A hätte kaum besser laufen können. Die ohnehin gute Stimmung bei den Kickern der Spielgemeinschaft aus den Sportfreunden Daaden und des SV Biersdorf dürfte dieser Tage noch einen zusätzlichen Schub bekommen haben. Denn seit Wochenbeginn ist er endlich da: der Förderbescheid für den Austausch des in die Jahre gekommenen Kunstrasens auf dem Sportplatz in der Direnbach. Im Frühjahr 2019, so der Plan, soll die Maßnahme über die Bühne gehen.

Daadens Stadtbürgermeister Walter Strunk ließ es sich nicht nehmen, die frohe Botschaft am Dienstagabend beim Training der ersten Mannschaft persönlich zu verkünden. Die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler habe ihn am Montag ...

Lesezeit für diesen Artikel (588 Wörter): 2 Minuten, 33 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.