Daadener Einkaufsnacht kommt sehr gut an

Daaden – Einkaufen und bei dem schönen Wetter draußen verweilen – das war am Samstag in Daaden wieder möglich, bei der sechsten langen Einkaufsnacht. Die Geschäfte hatten bis 23.30 Uhr geöffnet. Auch Bürgermeister Wolfgang Schneider bummelte durch den Ort. „Die Idee ist gut und hat sich in den vergangenen Jahren auch bewährt“, meinte der Rathauschef, „und wenn dann auch das Wetter mitspielt, kommen um so mehr Leute, das passt alles zusammen.“

So eine Einkaufsnacht ist eine gute Gelegenheit, Neues zu entdecken und auszuprobieren, so zum Beispiel das Café Rosenthal, das seit August Leo´s Café abgelöst hat. Christoph und Christel Rosenthal haben ihr Stammhaus in Bad Marienberg. „Daaden ist ein attraktiver Standort für ein Café. Eine gute Konditorei hat hier gefehlt“, sagen sie. Die Idee der langen Einkaufsnacht finden sie gut: „Man muss etwas tun und den Leuten Angebote machen.“

So lockten die Geschäftsleute vor und in den Läden mit Schnäppchen. Hier und da wurde den Gästen ein Gläschen Wein kredenzt oder statt Bratwurst eine Forelle serviert. „Wir lassen uns jedes Jahr etwas anderes einfallen“, sagte Matthias Wagner, Küchenchef des Gasthofs Koch. Bei dem guten Wetter hatten die Gastronomen viel zu tun, vor der Tür war kaum noch ein Plätzchen frei.

Joana (8) hatte auch ein lauschiges Plätzchen gefunden, um in ihren Lieblingsbüchern zu schmökern. Die Bücherei Lesen und Ambiente präsentierte sich in ihren neuen Räumen in der Mittelstraße. „Hier liegen wir zentraler“, begründen die Geschwister Norbert und Inge Schlüter den Umzug. Der Aktionskreis Daaden feiert sein 25-jähriges Bestehen. Dazu gab es ein Jubiläumsgewinnspiel. Wem der Trubel zu bunt wurde, konnte sich zu Musik und Meditation in die evangelische Kirche zurückziehen. Friedrich Heidrich, Vorsitzender des Aktionskreises Daaden, zieht ein sehr positives Fazit: „Besucher haben mir gesagt, es war schöner als vergangenes Jahr. Im Zentrum gab es spät am Abend kein Durchkommen mehr, die Geschäfte waren sehr belebt. Auch das Feuerwerk war super.“ Claudia Geimer