Das Besteck klappert, die Weingläser klirren. Es wird gescherzt und gelacht. Angeregt unterhält man sich über die vergangenen Tage, stößt auf ein baldiges Wiedersehen an. Es herrscht vergnügliche Stimmung in Fontenay-le-Fleury an jenem Abend im April 1988. Bloß einer im Saal kann dies alles nicht so recht genießen. „Ich hatte das Gefühl, dass meine Mission kläglich gescheitert ist“, erinnert sich Wolfgang Fischbach an das schicksalhafte Abschlussessen nach der ersten Begegnung von Aktiven des Daadener Turnvereins und des SV Biersdorf mit dem neuen Partnerverein in Frankreich.

Fischbach ist damals zweiter Vorsitzender des TV Daaden. Sein Auftrag: Er soll die im Jahr zuvor von den Bürgermeistern offiziell besiegelte Partnerschaft zwischen Daaden und Fontenay-le-Fleury von Vereinsseite mit Leben ...

Lesezeit für diesen Artikel (1059 Wörter): 4 Minuten, 36 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.