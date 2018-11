Das Daadener Bürgerhaus war am Samstag Treffpunkt für Chorenthusiasten des Kreises – schon zum 15. Mal war die Chorgruppe Oberkreis in Daaden zusammengekommen, um ihr stimmliches Talent unter Beweis zu stellen. Ein absolutes Highlight des Nachmittags war der Auftritt der Naurother Gruppe Chorisma unter der Leitung von Bernhard Kaufmann. Sie hatte sich drei Klassiker der Populärmusik vorgenommen: „Can you feel the love tonight” von Elton John, „Hallelujah” von Leonard Cohen und „Barbara Ann“ von Fred Fassert.

„Can you feel the love tonight“ evozierte König-der-Löwen-Feeling im Bürgerhaus, die Chorversion von Cohens Meisterwerk ging den Gästen tief unter die Haut, und „Barbara Ann“ animierte das Publikum zum Mitsingen ...

Lesezeit für diesen Artikel (254 Wörter): 1 Minute, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.