Chor aus Daaden hat viel vor: Schlager auf dem Markt und Kirchenkonzert

Der Gemischte Chor Daaden freut sich auf zwei große Auftritte in diesem Jahr.

Der alte und neue Vorstand des Gemischten Chores Daaden macht Werbung für zwei große Auftritte in diesem Jahr. Foto: Claudia Geimer

Von unserer Mitarbeiterin Claudia Geimer

In der evangelischen Barockkirche in Daaden geht am Samstag, 28. April, 19 Uhr, ein großes Kirchenkonzert über die Bühne. Der Gemischte Chor Daaden möchte für diesen Auftritt einen Projektchor auf die Beine stellen. Der alte und neue Vorstand des Vereins stellte das Programm am Mittwochabend im Hotel-Gasthof Koch vor.

Das Motto lautet: „Egal ob Frau oder Mann, jeder singt die Stimme, die er kann.“ Die Zeit eilt ein wenig. Wer mitmachen möchte, sollte bei der Probe des Chors am Mittwoch, 31. Januar, 20 Uhr, im Hotel-Gasthof Koch vorbeischauen. Dann beginnen die Vorbereitungen auf das Konzert. Der Verein, so die Vorsitzende Andrea Jure, habe schon sehr viel Werbung für den Projektchor gemacht. Unter anderem haben sie den MGV Germania Daaden bei einer Probe aufgesucht und den Männerchor um Unterstützung gebeten. Geschäftsführer Hermann Josef Stinner bat die Mitglieder, im Bekannten- und Freundeskreis für den Projektchor zu werben. „Wir suchen Leute, die für drei Monate bei uns mitmachen“, wirbt auch Dirigent Roland Imhäuser um Mitstreiter für das große Kirchenkonzert Ende April.

Als Gastchor mit dabei ist der Frauenchor „Akzente“ aus Biersdorf. Zudem wird eine Abordnung der Daadetaler Knappenkapelle das Konzert mitgestalten. Pfarrer i.R. Rudolf Steege wird die geistlichen Impulse geben. „Darüber freue ich mich besonders“, sagt Chorleiter Imhäuser.

Neben dem Kirchenkonzert stellten die Verantwortlichen eine weitere Veranstaltung vor: Der Projektchor wird den neu gestalteten Marktplatz in Daaden wieder in eine große Freiluft-Hitparade verwandeln. Die Open-Air-Veranstaltung geht am Samstag, 16. Juni, von 11 bis 18 Uhr über die Bühne. Das Motto lautet in diesem Jahr: „Schlager – Hits – Evergreens“. Die Zuschauer suchen sich ein Lied aus, und der Chor bringt dann ein Ständchen. Im Repertoire sind Titel von Udo Jürgens, Peter Alexander, Reinhard Mey, Nana Mouskouri, Abba, Conny Froboess und anderen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

„Wir haben wieder viel vor in diese Jahr“, meint die Vorsitzende Andrea Jure. Deswegen wünschte sie den Mitgliedern nicht nur Gesundheit für das neue Jahr, sondern auch, „dass ihr alle gut bei Stimme bleibt“.