Chinesen erleben Wäller Unterwelt

Steinebach – Das Besucherbergwerk Grube Bindweide in Steinebach war Schauplatz eines deutsch-chinesischen Freundschaftstreffens. Eine zehnköpfige Reisegruppe aus dem etwa 100 Kilometer von Peking entfernten Tianjin hielt sich während ihrer gut zweiwöchigen Europatour drei Tage lang bei Freunden im Westerwald auf.

Neben dem Kloster Marienstatt und der Westerwald-Brauerei in Hachenburg stand die Erkundung der hiesigen Bergmannswelt auf dem Programm. Vieles drehte sich bei der Reise der chinesischen Fachleute – darunter Touristiker, Pädagogen und Ingenieure – um Technik, Kultur, Tradition und Natur.

Auf Seite des Bindweide-Teams begrüßten Inge Hüsch, Werner Becker und Karl Weller die gut gelaunten Gäste aus dem Reich der Mitte, wo die Idee von Grubenbesichtigungen nach westlichem Muster erst im Aufbau zu liegen scheint. Umso mehr kamen jetzt neben den historischen Fakten auch soziale Fragen aus der Siegerländer Schwerindustrie zur Sprache. Bevor die Reise der Chinesen über Köln, Heidelberg und Leipzig in die Schweiz und nach Österreich weiterführte, schrieben sie sich zum Abschied in Steinebach noch ins Gästebuch des Bergwerks ein, wobei ein „Glückauf“ in ihrer Landessprache nicht fehlen durfte: „Xin Yun Hui Lai!“

Initiator des deutsch-chinesischen Treffens ist Eberhard Menk aus Pottum, der vor rund drei Jahren auf einer Chinareise den Gästeführer Zhong Wu als Freund gewann. Fortan kam es zu gegenseitigen Besuchen im Familien- und Freundeskreis, nun hatten die Chinesen das Feriengebiet Westerwald erstmals in eine größere Europatour eingeplant. Wie beide Seiten erklärten, ist für 2013 eine gemeinsame Expedition in Tibet vorgesehen. Joachim Weger