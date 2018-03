CDU Herdorf und Daaden als ein Ortsverein

In der jüngsten Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes Herdorf standen vor allem die Vorstandsneuwahlen und Mitgliederehrungen auf der Tagesordnung.

Der Vorsitzende Tobias Gerhardus gratuliert Susanne Gotthardt zum 40-jährigen Parteijubiläum. Foto: red

Für 40-jährige Mitgliedschaft ehrte Stadtverbandsvorsitzender Tobias Gerhardus Susanne Gotthardt. Als Mitbegründerin der Frauen Union in Herdorf und als engagierte Stadträtin war Gotthardt über Jahre hinweg ein Aktivposten in der damals noch von Männern dominierten Partei. "Dies hat sich ja Gott sei Dank heute geändert. Damals hat doch niemand daran geglaubt, dass die CDU einmal eine Kanzlerin stellen würde", freut sich Gotthardt.

Die Vorstandsneuwahlen brachten keine großen Überraschungen. Weiterhin steht Tobias Gerhardus an der Spitze der CDU Herdorf. Als Stellvertreterin wurde Christine Muhl und als Kassierer Marcus Düber bestätigt. Den Vorstand komplettieren als Beisitzer Thomas Seyfarth, Irmgard Euteneuer und Sven-Peter Dielmann.

Der neue Vorstand erhielt gleich einen Arbeitsauftrag. Es geht um die Zusammenlegung der beiden CDU-Verbände Herdorf und Daaden. Nach kurzer Diskussion waren sich die Mitglieder einig, dass eine Bündelung der Kräfte nur von Vorteil seien kann.

Im Jahresbericht ging Gerhardus kurz auf die Aktivitäten des Stadtverbandes in den vergangenen Monaten ein. So wurde auch das Urteil des Verfassungsgerichtshofs zur Kommunalreform angesprochen. Hier machten Gerhardus und Uwe Geisinger als Fraktionssprecher in Stadt- und Verbandsgemeinderat deutlich, dass mit diesem Urteil zu rechnen war. Nun gehe es auch um die Schaffung eines leistungsfähigen Bürgerbüros. "Die alltäglichen Dinge des Lebens sollen die Bürger wie bisher auch in ihrem Rathaus in Herdorf erledigen können", so Geisinger.

Unerfreulich war die erneute Diskussion um die Namensgebung der neuen Verbandsgemeinde. Nachdem der Verbandsgemeinderat mit deutlicher Mehrheit für den Namen Herdorf-Daaden gestimmt hatte, wurden die Ortsgemeinde im Daadener Land gehört und der Namen gedreht. "Nach meinem Verständnis vertritt der Verbandsgemeinderat die Interessen der gesamten Verbandsgemeinde und somit auch der gesamten Bevölkerung. Wenn auf diese Art und Weise Beschlüsse ausgehebelt werden, gibt mir das für die weitere Zusammenarbeit schon zu denken", so Gerhardus. Aus der Versammlung heraus wurde das Schweigen von Bürgermeister Wolfgang Schneider zur Namensgebung kritisiert.

Der 70. Geburtstag der CDU Herdorf wurde gefeiert. "Am 3. Juli 1946 wurde unsere Partei gegründet und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten prächtig entwickelt. Dies ist vor allem ein Verdienst der Mitglieder und derjenigen, die vor 70 Jahren den Mut fanden, das demokratische Leben im Nachkriegsdeutschland zu gestalten", so Gerhardus.

Zur Entwicklung im Städtchen ging Uwe Geisinger auf das Projekt San Fernando (neue Straße ins Industriegebiet) und den Umzug der Grundschule ein. Zur Entwicklung auf dem "Alte Hütte"-Gelände sagte er, "wichtig ist, dass die Turnhalle so lange wie möglich stehen bleibt und die Vereine in der Nutzung so gering wie möglich eingeschränkt werden".

Wie bereits auf der Bürgerversammlung machten auch die anwesenden Mitglieder ihrem Unmut Luft über die mangelnde Ordnung und Sauberkeit im Städtchen.