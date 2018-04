Auch für Fahrten in Schulbussen gelten Regeln, mit denen sich 42 Schüler der August-Sander-Schule und des Westerwald-Gymnasiums Altenkirchen bei ihrer Ausbildung in zwei Lehrgängen zum Schulbusbegleiter auseinandergesetzt haben und in der nächsten Woche noch auseinandersetzen werden. Sie wurden von Fred Hentschel, dem Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht, und Polizeihauptkommissar Werner Eichelhardt, dem Verkehrssicherheitsberater der Polizei Altenkirchen, in diesem besonderen Schulfach an und in einem Bus der Weyerbuscher Firma Ralf Haas unterrichtet. Ein nicht unerheblicher Bestandteil der Unterweisung war die selbstständige Erarbeitung der Beförderungsregeln. Neben den erforderlichen rechtlichen Belangen wurden auch die Sanktionen bei Verstößen behandelt.

„Wir freuen uns umso mehr, dass es wieder Schulbusbegleiter im Landkreis Altenkirchen gibt und bedanken uns sehr bei den Schulen, die dieses sinnvolle Projekt unterstützen“, sagte Hentschel und spielte darauf ...

Lesezeit für diesen Artikel (267 Wörter): 1 Minute, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.