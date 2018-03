Zentraler Punkt bei der Sitzung des Fensdorfer Gemeinderats am Mittwochabend waren sieben Auftragsvergaben im Gesamtwert von rund 70.000 Euro zur weiteren Sanierung des Bürgerhauses in der Feldstraße. Die im Herbst begonnene Außensanierung ist inzwischen abgeschlossen. Mit dem neuen Pfannendach, der Fotovoltaikanlage, der neuen Fensterverglasung und dem hellen Außenanstrich erstrahlt das rund 35 Jahre alte Gebäude nun wieder in frischem Glanz. Mit den jetzt einstimmig beschlossenen Vergaben machte der neunköpfige Rat den Weg frei für die umfangreiche Innensanierung von Fensdorfs „guter Stube“.

Eine Firma aus Dessau wird zum Preis von 12.272 Euro eine mobile Trennwand mit verbesserter Ausstattung einbauen. Die Sanitärarbeiten im Wert von 13.729 Euro übernimmt ein Betrieb aus Wissen. Eine ...

Lesezeit für diesen Artikel (325 Wörter): 1 Minute, 24 Sekunden

