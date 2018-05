Brücke zwischen Westerwald und Siegerland wird saniert: Betzdorf-Pendlern droht der Verkehrskollaps

Die Steinerother Straße in Betzdorf ist die Verkehrsader, die tägliche Tausende von Fahrzeugen hoch zum Westerwald oder vom Westerwald in die Stadt und weiter ins Siegerland bringt. Genau genommen sind es täglich rund 14.400 Fahrzeuge, darunter rund 860 Lkw. Und genau diese Straße wird bald wegen einer Brückensanierung für einige Monate voll gesperrt.

Sie ist in Sachen Verkehr ein Nadelöhr in Betzdorf. Die Brücke über die Bahn (Steinerother Straße) an der Post hoch zum Westerwald. 14.400 Fahrzeuge nutzen sie täglich. Und genau diese Brücke wird im kommenden Jahr für rund sechs Monate, so die Planungen, wegen Sanierungsarbeiten voll gesperrt. In Sachen Bauzeit und Umleitungen eine Herausforderung für die Planer.

Foto: Peter Lindlein

Es handelt sich um die Brücke, die in Betzdorf bei der Post über die Bahngleise führt und dann die Steinerother Straße hochführt. Das wird für die Planer eine Herausforderung. Zum einen, um die Bauarbeiten zügig abzuwickeln, zum anderen, um den Verkehr umzuleiten. „Mit Hochdruck werden wir an der Sanierung arbeiten“, verspricht Kai Mifka, stellvertretender Leiter Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez. „Wir sind uns der Problematik an der Stelle bewusst.“ Mit mindestens einem halben Jahr Bauzeit wird gerechnet. Von Frühjahr bis Herbst 2018 soll das erfolgen. Man will hier an der sensiblen Stelle nicht in die kalte Jahreszeit gelangen. Denn das könnte zu Bauverzögerungen führen. Derzeit laufen die Planungen. Im Spätherbst soll es dann Details zum Baukonzept, der genaueren Bauzeit und der Verkehrsführung geben.

Der Lkw-Verkehr muss dann unbedingt von Betzdorf ferngehalten werden. Eine Umleitung über Weitefeld ist angedacht. Der innerörtliche Pkw-Verkehr würde wohl über die Tiergartenstraße, Rainchen, Eberhardystraße, Bruche und Scheuerfeld/Wallmenroth umgeleitet. Alles Kreisstraßen. Das sind erste Überlegungen. Auch geklärt werden muss, wie es mit Buslinien funktioniert. Details folgen im Herbst.

Viel Aufregung gab es in der Region in der Vergangenheit ja schon wegen Vollsperrung einer Brücke auf der B 62 in Kirchen, vor längerer Zeit dem Neubau der Siegbrücke in Kirchen und aktuell mit der Vollsperrung der L 284 zwischen Alsdorf und Grünebach. Hier wird die Hellerbrücke neu gebaut. In der Vergangenheit gab es schon Teilsperrungen und für kurze Zeit auch Vollsperrungen der Brücke (B 62) über Sieg und Bahn in Betzdorf in Richtung Wissen.

Auch die Hellerbrücke an der Stadthalle in Betzdorf wurde schon einmal voll gesperrt. Der Straßenbelag wurde erneuert. Das dauerte einen Tag. Da gab es schon erhebliche Beeinträchtigungen für den Verkehr.

Mit der über Monate dauernden Sperrung der Brücke an der Steinerother Straße befürchten nun einige das Schlimmste. Aber das war früher auch bei all den anderen Sperrungen der Fall. Von 2004 bis 2006, da wurde der Barbaratunnel in Betzdorf gebaut, gab es auch die schlimmsten Voraussagen. Vieles ist nicht eingetreten. Alles wurde überstanden, und nachher war es besser.

Dennoch: Diese geplante Brückensperrung im Jahr 2018 spielt in einer höheren Liga.

Von unserem Redakteur Andreas Neuser