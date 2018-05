Brücke in Betzdorf bald dicht: Brucher befürchten Horror

„Das wird der Horror“, befürchtet ein Anwohner aus der Karl-Stangier-Straße in Betzdorf-Bruche, wenn er an die Sanierung der Brücke (Kosten: 1,4 Millionen Euro) über die Bahn in der Steinerother Straße (L 288) denkt. Dann fahren alle mit dem Auto durch die Karl-Stangier-Straße, eine Anliegerstraße. „Da darf dann kein Halteverbot ausgeschildert werden“, fordert er. Bürgermeister Bernd Brato betont, dass bei allen Umleitungen auch die Interessen der Anwohner mit berücksichtigt würden.

Da ist im kommenden Jahr bei den Autofahrern viel Geduld gefragt. Oberhalb des Postgebäudes wird die Brücke der Steinerother Straße (L 288) über die Bahnlinie komplett gesperrt. Eine Sanierung, die Monate dauert, ist fällig. Folge: Der gesamte Verkehr vom Westerwald runter in Richtung Siegerland oder auch nur nach Betzdorf rein (und umgekehrt), muss umgeleitet werden. Hier sieht mancher Bürger schon einen Verkehrskollaps auf die Stadt zukommen.

Foto: Peter Lindlein

Aber die Karl-Stangier-Straße gehört nicht zur offiziellen Umleitungsstrecke für die vielen Fahrzeuge, die die Brücke für fünf bis sechs Monate nicht mehr nutzen können. 14.000 Fahrzeuge fahren hier am Tag, davon rund 1000 Lkw. Die offizielle Umleitung führt über die K 106: Die Steinerother Straße hinab kommend vor der gesperrten Brücke abbiegen in Richtung Rainchen, Eberhardystraße, Gäulenwaldstraße, Scheuerfeld, Wallmenroth zur B 62.

Die Hauptverbindung zwischen Westerwald und Siegerland ist in Betzdorf durch die Brückensanierung gekappt. Im Stadtrat wurden in Anwesenheit von vielen Besuchern im Barbarasaal die Pläne zu dem Projekt erläutert. Dr. Kai Mifka, stellvertretender Leiter beim Landesbetrieb Mobilität, verdeutlichte, dass man bei der Baumaßnahme alles versuche, dass die Sperrung so kurz wie möglich gehalten wird. Aus diesem Grund führt man hier eine Maßnahme ein, die es sonst nur bei Autobahnbaustellen gibt. Schon in der Ausschreibung, die Ende Februar erfolgen soll, gibt es Auflagen zum Zeitplan und es wird auch Geld in die Hand genommen, um schneller fertig zu werden (Wochenendarbeit). Es gebe auch Projekte, wo man schneller die Sperrung aufheben konnte. Er verwies auf die Brückenarbeiten bei der Steinches Mühle wie auch die Hellerbrücke zwischen Alsdorf und Grünebach.

Aber die Brücke über die Bahn muss saniert werden, damit sie die kommenden 40 Jahre ihren Zweck erfüllt, verdeutlichte Mifka. 1981 wurde sie gebaut. Der Zahn der Zeit hat an Beton und Lagern genagt. Feuchtigkeit ist ins Bauwerk eingedrungen. Grund ist vor allem das sehr hohe Lkw-Aufkommen. Bei der Ertüchtigung der Brücke, was nur bei Vollsperrung geht, wird die Fahrbahn um einen Meter breiter, damit Lkw die Kurven besser bekommen. Die Fußgängerwege werden nach außen geschoben. Die Brückensanierung wird kommendes Jahr ausgeführt, damit sie vor dem Bau des Hellerkreisels (2020/2021) in Ordnung ist. Einiges zu den Umleitungen:

Lkw: Lkw werden großräumig um Betzdorf herumgeführt. Die Steinerother Straße hinab können sie nicht fahren. In Höhe der Alsbergzufahrt gibt es eine Lkw-Sperre. Die ist 2,50 Meter breit und 2,50 Meter hoch. Da müssen Lkw umkehren. Lkw von Wissen kommend werden über Katzwinkel umgeleitet (ausgenommen Gefahrgüter).

Tempo 30: Tempo 30 auf den Umleitungsstraßen wurde von Zuhörern der Ratssitzung in der Einwohnerfragestunde gefordert. Da sei bereits über vieles nachgedacht worden und manches umsetzbar, so Brato.

Schulbusse: Die kommen an der Lkw-Sperre auch nicht vorbei. Derzeitiger Stand der Diskussionen: Schüler aus dem Gebhardshainer Land werden per Bus zum Bahnhof nach Niederdreisbach gefahren. Von dort geht es mit der Daadetalbahn weiter. Eine weitere Möglichkeit ist ein Schülerverkehr auf der Westerwaldbahn vom alten Bahnhof Gebhardshain-Steinebach bis Betzdorf. Viele Details werden noch ausgetüftelt. Manche Zuhörer befürchten aber auch nach den Infos weiterhin, dass es in Betzdorf zum Verkehrskollaps kommt.

Wochenmarkt: Auch der Wochenmarkt wird während der Brückensperrung Richtung Bahnhof verlegt. Dann bleibt auf Dauer die Unterführung Kirchstraße frei, die von der Kirchstraße in Richtung Hellerstraße (Einbahnregelung) befahren werden kann.

Gäsert: Bürger aus der Betzdorfer Gäsert können auf die Steinerother Straße nicht direkt nach links abbiegen. Sie müssen im Bereich Rainchen etc. erst wenden.

Gewerbetreibende: Hier gibt es Befürchtungen wegen Umsatzeinbußen. Elisabeth Kreimer sieht ihr Unternehmen im Gewerbepark Dauersberg in Gefahr. Wegen der Lkw-Sperre müsste sie große Umwege fahren. Entschädigungen für Gewerbetreibende gibt es aber nur, wenn der Betrieb wegen Baumaßnahmen überhaupt nicht angefahren werden kann, verdeutlichte Mifka.

Wenn die Brückenbauarbeiten konkret anstehen, das soll im Frühjahr sein, wird die Rhein-Zeitung im Detail über die Sperrungen und Umleitungen informieren.

Von unserem Redakteur Andreas Neuser