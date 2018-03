Brand im Metallbetrieb: Feuerwehreinsatz im Westerwald

Aus unserem Archiv

Niederfischbach

Ein Brand in einem Metallbetrieb im Landkreis Altenkirchen hat am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Polizeiangaben stellten Mitarbeiter des Unternehmens in Niederfischbach-Eicherhof am Morgen fest, dass es in einem Trocknungsofen zu einer Rauchentwicklung gekommen war.