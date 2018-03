Blinde stirbt bei Zimmerbrand in Freudenberg

Freudenberg – Ein Todesopfer fordert ein Brand in Freudenberg. Eine 51 Jahre alte Blinde ist dabei gestorben.

In diesem Haus in Freudenberg starb eine 51-Jährige bei einem Zimmerbrand. Foto: Henning Prill

Aus bisher unbekannten Gründen war es im Zimmer einer 51-jährigen Frau im Seitenweg am Mittwoch gegen 16 Uhr zu einem Schwelbrand gekommen. Zum Zeitpunkt des Brandes war die Dame allein zu Hause. Als ihr 55-jähriger Bruder, der im gleichen Haus eine Wohnung bewohnt, nach Hause kam, bemerkte er den Brandgeruch und fand seine Schwester leblos in ihrem Zimmer. Er zog seine blinde Schwester noch auf den Flur, wobei er sich leicht durch die entstandenen Rauchgase verletzte. Nach vorläufigen Ermittlungen kam die Frau vermutlich durch die starke Rauchentwicklung zu Tode. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10 000 Euro. Die genaue Brandursache und die genauen Umstände um den Tod der 51-jährigen Dame werden durch einen Sachverständigen und den Brandermittlern des Kommissariates 1 aus Siegen untersucht. an