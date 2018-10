Die weiterführenden Schulen der Region stellten sich am Samstag auf der Bildungsbörse in der Betzdorfer Stadthalle vor. Zum ersten Mal war die Maximilian-Kolbe-Förderschule aus Scheuerfeld mit einem Stand vertreten. Rektor Helmut Molter erläutert die Motivation der Schule. Kindern mit einem Förderbedarf stelle sich nach der vierten Klasse die Frage, wie es weitergehe. „Unsere Schule ist eine Option“, sagt Molter. Die Bildungsbörse bietet Eltern die Möglichkeit des unverbindlichen Kennenlernens. Die Besucher erfahren im Gespräch mit Molter und seinen Kollegen, dass die Kinder an der Förderschule einen Abschluss machen können, mit dem sie eine Ausbildung beginnen können. Zudem bietet die Schule eine besondere Form der Berufsreife, die ebenso Perspektiven bietet. Die Förderschule arbeitet mit Kooperationspartnern aus Industrie und Handwerk zusammen: „Die heimischen Betriebe nehmen unsere Schüler gern als Praktikanten oder Azubis.“

Die Westerwaldschule Gebhardshain wirbt mit dem neuen Sloga: „Die verlässliche Schule im Grünen“. Die Realschule Plus verfügt über ein breit gefächertes schulisches und außerschulisches Angebot. Darüber informiert ein neuer Flyer. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.