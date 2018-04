„Ist das Landschaftsschutzgebiet Wildenburger Land in Gefahr?“ Diese Frage wurde jetzt im Bürgerhaus des Friesenhagener Ortsteils Steeg bei einem Vortragsabend der Bürgerinitiative Wildenburger Land (BI) gestellt, die sich gegen Windräder in der Region wehrt. 50 Jahre nach Gründung des Schutzgebiets waren sich die rund 100 Bürger einig: Die naturnahe Waldlandschaft im Grenzgebiet der oberbergischen Gemeinden Morsbach und Reichshof sowie des AK-Landes ist durch die hier geplanten Windkraftanlagen in Gefahr.

Horst Braun stellte die vor 50 Jahren erlassene Landschaftsschutzverordnung für die Region vor. Der BI-Arbeitskreis Arten- und Naturschutz hat sie mit den Windradplänen verglichen. Erwartbar das Ergebnis: Beides unvereinbar. Otterbach ...

Lesezeit für diesen Artikel (525 Wörter): 2 Minuten, 16 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.