Bevölkerungsrücksgang: VG Daaden/Herdorf rutscht unter die 18.000-Einwohner-Marke

Die Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf ist im vergangenen Jahr um rund 170 Einwohner kleiner geworden. Dies geht aus den Zahlen der Gesellschaft für Kommunikation und Wissenstransfer (KommWis) hervor, die in Rheinland-Pfalz das landeseinheitliche Verfahren für das Einwohner- und Meldewesen betreut. Demnach ist die Gesamteinwohnerzahl der VG (Haupt- und Nebenwohnungen) erstmals seit den 1960er-Jahren wieder unter die 18.000er-Marke gerutscht und lag zum 31. Dezember 2017 bei 17.936.

Positiveffekt durch die Stadtwerdung? Als einzige der zehn Kommunen in der Verbandsgemeinde hat Daaden gegenüber dem Vorjahr Einwohner hinzugewonnen – wenn auch der Zuwachs moderat ausfällt. Archiv

In dem Rückgang spiegelt sich – wie andernorts auch – der langfristige Trend der demografischen Entwicklung wider: So geht der Bevölkerungsstand auf dem Gebiet der heutigen VG Daaden-Herdorf seit 2000 nahezu kontinuierlich zurück. Allein in den vergangenen zehn Jahren ist die Einwohnerzahl um 1437 (minus 7,4 Prozent) geschrumpft. Zur Einordnung: Dies entspricht in etwa der Gesamtbevölkerung von Emmerzhausen, Nisterberg und Schutzbach.

Weniger Herdorfer, mehr Daadener

Größte Kommune in der Verbandsgemeinde ist und bleibt freilich die Stadt Herdorf mit den Stadteilen Dermbach und Sassenroth. Zum 31. Dezember 2017 wurden dort 6757 Einwohner gezählt – 70 weniger als zum Stichtag des Vorjahres. Bereits Anfang 2014 war das Städtchen unter die 7000er-Marke gerutscht. Im Vergleich zu 2007 hat Herdorf 520 Einwohner (minus 7,1 Prozent) verloren. Auf Platz zwei folgt Daaden mit 4349 Einwohnern – die junge Stadt hat im Vorjahresvergleich sogar sechs Bürger hinzugewonnen. Auch im Zehn-Jahres-Trend schneidet sie mit einem Minus von „nur“ 5,4 Prozent in der Verbandsgemeinde noch am besten ab – knapp vor der drittgrößten Gemeinde, Weitefeld. Dort ist seit 2007 ein Bevölkerungsrückgang von 2480 auf aktuell 2318 (minus 6,5 Prozent) zu verzeichnen. Gegenüber dem Stichtag im Vorjahr beträgt der Verlust 26 Einwohner (minus 1,1 Prozent).

Friedewald als viertgrößte Kommune der VG liegt mit 1126 Einwohnern gleichfalls noch vierstellig. Allerdings lässt sich auch dort der negative Langzeittrend nicht verleugnen, schließlich wurden Ende 2007 im Schlossdorf noch 1206 Menschen gezählt.

Der Nachbarort Derschen hingegen hat bereits 2015 die 1000er-Marke unterschritten: Vor fünf Jahren lebten dort noch 1036, vor zehn Jahren gar 1112 Menschen. Neben der allgemeinen demografischen Entwicklung könnte hier mutmaßlich auch das Aus der Firma Heyco 2013 ein Faktor gewesen sein. Immerhin gingen im Dorf damals 65 Arbeitsplätze verloren.

Einen solchen Schlag ins Kontor bekam im selben Jahr auch Nisterberg zu spüren, als die Firma Nimak ihr Werk dort aufgab, um die Produktion fortan in Wissen zu bündeln. Zwar wurden seinerzeit alle 90 Mitarbeiter am neuen Standort übernommen und laut Firmenleitung nur für die wenigsten von ihnen der tägliche Weg zur Arbeit länger. Dennoch wirkt sich der Wegzug eines Betriebs dieser Größenordnung und in der Folge möglicherweise der einen oder anderen Familie in kleinen Orten oft besonders gravierend aus. Umso erstaunlicher ist es da, dass Nisterberg im zurückliegenden Fünf-Jahres-Zeitraum sogar wieder um sechs Einwohner auf heute 375 gewachsen ist. Eine Erklärung könnte das ab 2007 erschlossene Baugebiet sein, das es ermöglicht, in Nisterberg preiswert zu bauen. So präsentiert sich das Dorf selbst als „ruhige Wohngemeinde“ zwischen Daaden und Bad Marienberg.

Kleinere Orte sind stärker betroffen

Von Jahr zu Jahr betrachtet ergeben sich in den einzelnen Gemeinden vereinzelt immer wieder mal Schwankungen. Im Langzeittrend lässt sich jedoch klar beobachten, dass prozentual vor allem die kleineren Orte an Einwohnern verlieren. Im Zehn-Jahres-Zeitraum zeigt sich dies am deutlichsten in Schutzbach mit einem Minus von 14,6 Prozent (von 425 auf 363) und in Mauden mit einem Rückgang um 12,0 Prozent (von 125 auf 110) – gleichwohl hält sich das kleinste Dorf der Verbandsgemeinde noch immer wacker über der 100er-Marke. Gegenüber dem Vorjahr musste Niederdreisbach den prozentual stärksten Schwund hinnehmen: Von 910 auf 873 Einwohner im Paradiesdorf bedeutet ein Minus von 4,1 Prozent.

Bei Deutung und Ursachenforschung der vorliegenden Zahlen ist freilich Vorsicht geboten. Schließlich kann sich gerade in kleinen Orten bereits der Zu- oder Wegzug einer Großfamilie oder auch einer Glaubensgemeinschaft gravierend in der Statistik niederschlagen. Gleichwohl legen die langfristigen Daten zweifelsfrei dar, dass der viel beschriebene demografische Wandel vor der VG Daaden-Herdorf keineswegs haltmacht. Der Zuzug von Flüchtlingen scheint derweil bislang keine nennenswerte Rolle zu spielen. Vom Einwohnerrückgang stärker betroffen sind insbesondere die kleineren Ortsgemeinden, die nicht – wie Herdorf, Daaden, Weitefeld oder Friedewald – mit zentralen Standortfaktoren wie wohnortnahen Arbeitsplätzen, Einkaufsmöglichkeiten und Arztpraxen sowie Schulen und Kindertagesstätten (mit Ganztagsbetreuung) aufwarten können.

Vielerorts versucht man der Entwicklung entgegenzusteuern, etwa indem behutsam neue Baugebiete geschaffen oder vorhandene erweitert werden, damit junge Familien ihren Wunsch eines Eigenheims verwirklichen können. Um Leerständen in den Ortskernen entgegenzuwirken, läuft in sechs Orten der VG (Daaden, Derschen, Friedewald, Niederdreisbach, Nisterberg und Weitefeld) weiterhin das Förderprogramm „Leben mitten im Dorf“, das finanzielle Anreize zum Kauf älterer Gebäude sowie für Bau- und Renovierungsvorhaben bieten soll.

Ob die Bemühungen fruchten, wird sich zeigen. Den allgemeinen Bevölkerungsrückgang wird man indes wohl kaum aufhalten können: Laut einer 2015 vom Statistischen Landesamt veröffentlichen Prognose soll die Einwohnerzahl in der VG Daaden-Herdorf bis zum Jahr 2035 noch weiter zurückgehen – auf dann rund 15.200.

