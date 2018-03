Betzdorfer Hospizbegleiter kümmern sich um Schwerstkranke

Aus unserem Archiv

Betzdorf/Kirchen

Schwerst kranken Menschen Zeit schenken, sie unter Umständen bis in den Tod begleiten – das sind Aufgaben der ehrenamtlichen Hospizbegleiter des Caritasverbandes Rhein-Wied-Sieg in Betzdorf. Die Caritas bietet regelmäßig Kurse an, in denen sich Frauen und Männer gegen eine Teilnehmergebühr zu ehrenamtlichen Hospizbegleitern schulen lassen können.