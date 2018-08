Nun hat auch die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain einen Bürgerfahrdienst: Bürgermeister Bernd Brato übergab in einer kleinen Feierstunde gestern Vormittag die Schlüssel an den Initiator und Kümmerer der Projektgruppe, Olaf Dietze. Brato bedankte sich bei allen, die ihren Beitrag zu dem Projekt leisten. An erster Stelle sind das die ehrenamtlichen Fahrer und Disponenten, die den Telefondienst übernehmen. Der Dank des Bürgermeisters ging auch an den Initiator Olaf Dietze und an den Verbandsgemeinderat, der sich hinter das Projekt gestellt hat. Die Fraktionssprecher waren zur Übergabe bei der Stadthalle in Betzdorf eingeladen worden.

Der Bürgerbus fährt dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr. Grundsätzlich werden Ziele in der Verbandsgemeinde Betzdorf/Gebhardshain angefahren. Ausnahmen sind das DRK-Krankenhaus in ...

Lesezeit für diesen Artikel (312 Wörter): 1 Minute, 21 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.