Beschlossene Sache: Endlich kommt der Neubau der Muhlaubrücke Scheuerfeld

Jetzt ist es endlich beschlossen. Im Sommer kann die Fußgängerbrücke (Muhlaubrücke) über die Sieg zwischen Scheuerfeld und Wallmenroth (Naturschutzgebiet Muhlau) gebaut werden. Spätestens Anfang November 2018 muss das Bauwerk dann aus Naturschutzgründen fertig sein.

Die Muhlaubrücke zwischen Scheuerfeld und Wallmenroth wird im Sommer neu gebaut. Archiv

Foto: Markus Döring

Die Gemeinden Wallmenroth und Scheuerfeld teilen sich die Kosten der Investition. Am Montag gab der Rat Wallmenroth bereits seine Zustimmung für das reine Brückenbauwerk. Die Stahlkonstruktion in Perlmausgrau kostet gut 125.000 Euro (Wallmenroth und Scheuerfeld zahlen jeweils die Hälfte davon). Am Dientagabend schloss sich der Auftragsvergabe auch der Rat Scheuerfeld an.

Die Firma Beck aus Cleebronn (Gemeinde im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg) erhielt als günstigster Anbieter den Zuschlag.

Bereits seit 1996, so erinnert sich Scheuerfelds Ortsbürgermeister Harald Dohm, werde über einen Neubau der Brücke diskutiert. Es folgte dann eine Teilerneuerung im Brückenbereich durch Feuerwehr und THW. Später folgten weitere kleine Sanierungen, bis dann irgendwann der TÜV sagte, es geht nicht mehr. Hier muss eine neue Brücke her.

Eigentlich sollte sie dann bereits 2017 gebaut werden. Eine Ausschreibung erfolgte als Gesamtprojekt (Brücke, neue Widerlager, Abriss bestehender Brückenpfeiler). Doch die Angebote waren zu teuer: rund 450.000 Euro. So erfolgte kein Zuschlag. Dafür gab es neue Überlegungen, die nun zu einem Ergebnis führten.

Das Projekt wurde in drei Teilbereiche aufgeteilt und jeweils separat für die Gewerke Stahlbau, Betonbau (Herstellung der neuen Widerlager) und Tiefbau (inkl. Abriss der vorhandenen Brücke und der zwei Pfeiler in der Sieg) ausgeschrieben. Dazu werden die Widerlager der alten Brücke nicht zurückgebaut, sondern bleiben erhalten. Die neuen Widerlager werden hinter den alten Widerlagern baulich hergestellt. Dadurch können die Kosten für den Abriss der alten Widerlager und auch die Wasserhaltung im Bereich der Sieg eingespart werden.

Nun werden die Brückenbauer Zahlen liefern, um die Widerlager entsprechend zu bauen. Der Auftrag sowie der Auftrag für die Abrissarbeiten sollen dann zeitnah erfolgen. Insgesamt geht man nun davon aus, dass das Brückenprojekt auf jeden Fall finanziell günstiger wird.

Von unserem Redakteur Andreas Neuser