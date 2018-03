Beim Metallerlebnistag Leidenschaft für vielfältige Berufe wecken

Wenn Schüler mit Engagement bei der Sache sind und positiv auffallen, dann haben sie bei Böhmer Maschinenbau in Steinebach zumindest schon einmal eine Chance auf einen Praktikumsplatz. „Wenn dann das unbedingte Wollen für die Berufswahl erkennbar ist und natürlich auch das ein oder andere Wissen, dann besteht sogar die Chance auf einen Ausbildungsplatz“, sagt Geschäftsführer Christoph Böhmer. Entscheidend für ihn sind nicht unbedingt die Schulnoten. „Die Leidenschaft für den Beruf muss erkennbar sein.“ Positiv auffallen konnten bei Böhmer Schüler der Bertha-von-Suttner-Realschule plus aus Betzdorf. Sie waren eine Gruppe, die beim fünften Metallerlebnistag unterwegs war.

Einen Adler aus Metall fertigte jeder Schüler beim Metallerlebnistag beim Maschinenbauer Böhmer in Steinebach an. Dieser Einsatz freute auch Vertreter des Unternehmens, der Kreissparkasse und Westerwald Bank, die die Aktion unterstützen, sowie Berno Neuhoff von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises, die den Metallerlebnistag seit 2008 organisiert. Foto: Andreas Neuser

„Lernen auf Augenhöhe“, so Berno Neuhoff, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Kreis Altenkirchen, sei hier das Ziel. Nicht die theoretische Information über Berufe ist angesagt. Der Kontakt zur Praxis steht im Vordergrund. So gehen die Schüler in den Unternehmen auch jeweils gezielt ein Projekt an. Von der Planung bis zur Fertigung. Bei Böhmer Maschinenbau gab es als Ergebnis schließlich einen aus Metall gefertigten Adler. Auf Augenhöhe im Unternehmen sein, das erfolgte auch bei Gesprächen mit Auszubildenden und Ausbildern. Hier wird es in Zukunft, erläuterte Böhmer, im Unternehmen einen eigenen Ausbildungsmeister geben. Eine Person, die dann stets Ansprechpartner in allen Belangen für die jungen Leute ist. Denn auch das wurde beim Metallerlebnistag deutlich. Die Unternehmen in der Region brauchen Fachkräfte und müssen sich intensiv kümmern, dass sie die besten Leute bekommen. So ist der Metallerlebnistag für die Unternehmen zwar mit Aufwand verbunden, aber man hat auch gleich Kontakte zu zukünftigen Facharbeitern. So ist der ein oder andere auch schon bei Böhmer geblieben.

Für die Schüler ist aber auch interessant zu sehen, wie heute in Unternehmen der Metallbranche gearbeitet wird. Es sind saubere Arbeitsplätze mit modernster Technik. Wie es heute in Metallbetrieben aussehe, so Neuhoff, das sei vielen Menschen oft nicht bekannt. Da gebe es immer noch die Vorstellung vom Arbeitnehmer im Blaumann, der ölverschmiert ist und in dunklen Hallen arbeitet. Das ist lange vorbei.

Der Metallerlebnistag wird auch reflektiert. So bildete sich über Jahre ein Netzwerk zwischen Schulen und Ausbildungsbetrieben. Auch das ist von Vorteil für die Region.

Mit großem Logistikaufwand ist der Metallerlebnistag verbunden. Denn die Schüler müssen, meist mit dem Taxi, zu den Firmen gefahren werden. Das organisiert die WFG. Bezahlt wird es von der Kreissparkasse, vertreten durch Firmenkundenberater Stefan Morgschweis, und der Westerwald Bank, die von Vorstand Paul Josef Schmitt vertreten wurde. Andreas Neuser