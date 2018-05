Kinder ab sieben Jahren, die in den Sommerferien daheim bleiben, müssen sich nicht langweilen. Dafür sorgen die Jugendpflegen der Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain und Kirchen. Am Mittwoch stellten sie gemeinsam die aktuellen Programme vor. Da ist für jeden etwas dabei. Das reicht vom Töpferkurs über Kinderolympiade und Kochkurs bis hin zu Tagesausflügen (u.a. Taunuswunderland, Movie World, Karl-May-Spiele Elspe). In der VG Betzdorf-Gebhardshain gibt es Angebote vom 25. Juni bis 3. August, in Kirchen vom 23. Juni bis 1. August.

Bei der Programmvorstellung durch die Jugendpfleger Ingo Molly (VG Betzdorf-Gebhardshain) und Felix Garcia Diaz (Kirchen) waren auch die Bürgermeister Bernd Brato (Betzdorf-Gebhardshain) und Maik Köhler (Kirchen) mit dabei. Für die ...

