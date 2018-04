Alle reden gerne von Barrierefreiheit. Doch der Alltag sieht oft anders aus. So derzeit auch am Bahnsteig 106 (Fahrtrichtung nach Köln) im Bahnhof Betzdorf. Dort ist der Aufzug defekt. Im Durchgang unter dem Bahnsteig hängt ein kleiner Aufkleber am Aufzug: „Defekt! Ein Techniker wurde verständigt. Wir bitten um Ihr Verständnis. DB Station&Service AG. Ihr Bahnhofsteam.“ Gut so, dann ist die Störung ja bald behoben, denkt man sich, kann schon einmal vorkommen. Auf dem Bahnsteig selbst fehlt aber so ein Aufkleber am Aufzug. Man sieht nur die Hälfte des Aufzugs und ein rot leuchtendes Licht am Knopf, der den Aufzug anfordert.

Das Unding an der Geschichte: „Seit gut zwei Monaten ist die Situation so“, berichtet uns eine Leserin, die auf einen Rollator angewiesen ist und somit Barrierefreiheit benötigt. Vom Parkdeck kommt ...

