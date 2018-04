Papier und Bleistift mussten die Mitglieder des Arbeitskreises Heimatgeschichte Daadener Land am Wochenende des Öfteren zücken. Denn so mancher Besucher der Ausstellung am Samstag und Sonntag in Friedewald hatte doch einige Hinweise zu geben. 200 Fotos aus dem Gemeindeleben waren in der Turnhalle zu sehen. Weitere 200 Fotos wurden außerdem per Beamer in einer Endlosschleife den Besuchern auf einer großen Leinwand gezeigt. Wer wollte, konnte beim Zuschauen Kaffee und Kuchen genießen.

Es war die erste Ausstellung dieser Art, die der Arbeitskreis in Friedewald organisiert hatte. Die Resonanz war positiv. Schon kurz nach der Eröffnung am Samstag strömten Besucher in die Halle. ...

Lesezeit für diesen Artikel (449 Wörter): 1 Minute, 57 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.