Bei gutem und zugleich windigem Wetter wurden anlässlich der Kulinarischen Meile in Daaden im Juni mehr als 550 Luftballons mit anhängenden Karten gestartet. Wie jedes Jahr hatte der Aktionskreis mit Unterstützung vieler Mitgliedsbetriebe wieder tolle Preise in Form von Gutscheinen und Präsenten ausgelobt. Etwas mehr als 30 Karten fanden dann auch den Weg zurück ins Postfach des Aktionskreises. Am Mittwochabend wurden im Gasthof Koch die Preise verliehen.

Diesmal flogen die Ballons leider nicht über die Grenzen von Hessen hinaus, dafür lagen die „Landeplätze“ in diesem Jahr besonders nah beieinander. Die meisten Fundorte lagen bei Dillenburg und Marburg ...

Lesezeit für diesen Artikel (336 Wörter): 1 Minute, 27 Sekunden

