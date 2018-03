Bahn-Sorgenkind RE 9: Zugausfälle und Defekte

Der Rhein-Sieg-Express (RE 9) macht dem Zweckverband Nahverkehr Rheinland nach wie vor wenig Freude. Der Verband legte am Montag den Qualitätsbericht 2015 vor. Darin erhält der RE 9 auffallend oft schlechte Noten. Auf der Verbindung zwischen Köln, Au, Betzdorf und Siegen sind mehr als vier Prozent der Züge komplett ausgefallen. Die Züge, die tatsächlich fahren, sind durchschnittlich 2,3 Minuten zu spät – mehr als in den Vorjahren.

Symbolbild Foto: Michael Fenstermacher

Was den Kapazitätsausfall bei Sitzplätzen angeht, so ist der RE 9 laut Zweckverband "die mit Abstand schwächste Linie": "Die Kapazitätsausfälle sind im Vergleich zum Vorjahr wieder angestiegen. Hintergrund für die Zunahme sind Baumaßnahmen, welche die Gesamtstrecke zwischenzeitlich in mehrere Abschnitte unterteilt haben. Dadurch wurde die ordnungsgemäße Zugbildung in Teilen unmöglich", hieß es.

Negativer Spitzenreiter ist der Rhein-Sieg-Express ebenfalls bei defekten Toiletten. Auch die Klimaanlage funktioniert wesentlich häufiger als bei allen anderen Regionalbahnlinien nicht. Öfter als bei allen anderen sind zudem die Außentüren und das Fahrgastsystem defekt. Kein Wunder, dass die meisten Kundenbeschwerden (175) auch den RE 9 betrafen.

Von unserem Redaktionsleiter Marcelo Peerenboom