Bäume müssen gefällt werden

Die Bäume rechts von der Einbahnstraße oberhalb der L 284 am Ortsende von Grünebach (Richtung Sassenroth) werden gefällt. Foto: Andreas Neuser

Grünebach – Ein Baumbestand oberhalb der L 284 in Grünebach wird gefällt. Die Bäume sind eine Gefahr. Im Herbst sollen sie fallen.

Es ist noch nicht so lange her, dass in einer Nacht eine dicke Eiche aus dem Gemeindewald auf die L 284 knallte und die Straße blockierte. Von diesem Vorfall berichtete Ortsbürgermeister Siegfried Eicher im Grünebacher Rat. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und räumte den Baum beiseite. Zum Glück gab es keine größeren Schäden zu vermelden.

Doch dieser Vorfall war für den Ortsbürgermeister Grund genug, um mit dem Forstamt über die Situation an dem Hang am Ortsende von Grünebach in Richtung Sassenroth zu reden. Da dort Gefahr droht, war man sich einig, dass der gesamte Hang auf dem Gemeindegrundstück gefällt werden sollte. Der Bereich rechts von der Einbahnstraße hoch zur Straße Am Hobborn bis hinunter zur L 284 in Richtung Sassenroth ist betroffen. Im Hang und bei den großen Bäumen müssen Profis ans Werk – da war sich das Gremium einig. Ortsbürgermeister Eicher wurde nun beauftragt, drei Fachunternehmen wegen Angebotsabgaben anzuschreiben. Sollte einmal die geplante Linksabbiegespur von der Landesstraße hoch ins Neubaugebiet gebaut werden, dann hätte das Waldstück spätestens gefällt werden müssen. Das Holz, das bei den Fällarbeiten anfällt, will die Gemeinde verkaufen. Die Rodung der Bäume soll nun im Herbst erfolgen. Die etwas dickeren Äste, die dann liegen bleiben, werde man „wie beim Hauberg unter die Leute bringen“, meinte Eicher abschließend. Andreas Neuser