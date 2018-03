Ausgrenzung, Beleidigung: Mobbing hat viele Facetten

Wenn Menschen in eine seelische Krise stürzen, kann dies viele Ursachen haben. Beziehungsprobleme, Panik oder Ängste können eine psychische Erkrankung hervorrufen. Auch Mobbing kann das seelische Gleichgewicht ins Wanken bringen, wie Susanne Meister vom Caritasverband in Altenkirchen weiß.

„Mobbing kann seelische Probleme hervorrufen“, sagt Susanne Meister vom Caritasverband Altenkirchen.

Foto: Beate Christ

Sie bietet Beratung für Menschen in seelischen Krisen an. Was Ratsuchende ihr häufig berichten, ist, dass die Arbeitssituation sich für viele Menschen generell verschlechtert hat. „Leiharbeit, befristete Arbeitsverhältnisse und immer größerer Druck auf Arbeitnehmer sorgen für Stress“, sagt die Sozialpädagogin und systemische Beraterin. Wer dem nicht gewachsen ist, ist in Gefahr, Mobbing zum Opfer zu fallen. „Wer sich weniger belastbar, nicht verstanden oder überfordert fühlt, kann sich nicht gut wehren. Schnell gehen Menschen, denen es dadurch an nötigem Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen fehlt, in eine Opferhaltung, werden leichter angreifbar als andere“, sagt Meister. Doch wie macht sich eigentlich Mobbing bemerkbar?

Mobbing kann Menschen in eine seelische Krise stürzen. Doch wie geht man damit um, wenn man bedroht oder angefeindet wird? Auch im Kreis Altenkirchen können Betroffene Hilfe finden. Symbol

Foto: dpa

„Durch Ausgrenzung beispielsweise“, gibt Susanne Meister zu verstehen. Gefühle, nicht dazu zugehören, ignoriert oder belächelt zu werden, würden sich breitmachen und Betroffene komplett verunsichern. „Das beschäftigt die Menschen auch noch über das Arbeitsleben hinaus. Und das kann seelische Probleme hervorrufen.“ So weit sollten Betroffene es aber erst gar nicht kommen lassen. „Eine schnelle Klärung ist ganz wichtig“, rät Susanne Meister. In ihren Beratungsgesprächen ist ihr eine exakte Problemklärung wichtig. Stimmt die Wahrnehmung des Betroffenen, dass er gemobbt wird, mit einer realistischen Einschätzung überein? Ist es wirklich Mobbing oder wird der Begriff als „Schlagwort“ benutzt?

Ist dies alles geklärt, macht Meister Mut, das Problem offiziell am Arbeitsplatz anzusprechen. „Man kann sich auch Hilfe von Menschen holen, auf die man sich stützen kann“, lautet ihr Rat. Die könnten sich im Betriebsrat, in der Mitarbeiterversammlung oder in der Gewerkschaft finden lassen.

Mit Sorge blickt die Sozialpädagogin auf die Arbeitswelt, die ihrer Meinung nach tendenziell immer schwieriger werde. Konkurrenz, Neid oder Machtkämpfe böten den Nährboden für Mobbing. „Eine fehlende Kommunikation ist auch oft die Ursache. Ganz wichtig ist es, verletzende Äußerungen direkt anzusprechen oder Vorwürfe zu klären“, sagt Meister.

Uwe Wallbrecher ist Bevollmächtigter der IG Metall in Betzdorf. „Mit dem Thema Mobbing beschäftigen wir uns immer wieder“, sagt er. Die Gewerkschaft hilft Betroffenen, berät sie und gewährt Mitgliedern bei gerichtlichen Auseinandersetzungen Rechtsschutz. „Mobbing ist sehr komplex, und die Schwierigkeit besteht darin, es nachzuweisen“, weiß Wallbrecher. Er erlebt, dass Mobbing viele Facetten hat. Mal will man gezielt einen Angestellten los werden, ein anderes Mal stellt sich heraus, dass ein Mensch schon fast sein ganzes Leben lang gemobbt wird.

Die Bandbreite reiche von persönlichen und offenen Diffamierungen über Gerüchte und heimliches Getuschel hinter dem Rücken des Betroffenen bis hin zur Erpressung. „Die Fälle, die uns geschildert werden, sind völlig unterschiedlich. Meist wird unter Kollegen gemobbt, und gefühlt sind Frauen häufiger betroffen“, meint Wallbrecher. In jedem Fall rät der Gewerkschaftler, ein Tagebuch zu führen, um Verunglimpfungen, Beleidigungen oder Drohungen festzuhalten. „Sollte es bis vor Gericht gehen, hat man Beweise“, sagt Wallbrecher.

Hilfe bietet übrigens auch der Koblenzer Arbeitskreis Mobbing. Seit 25 Jahren unterstützen hier ehrenamtliche Mitarbeiter Menschen, die Opfer von Mobbing geworden sind, begleiten sie zu Ärzten, führen auf Wunsch Gespräche am Arbeitsplatz oder vermitteln Kontakt zu Fachanwälten.

Von unserer Reporterin Beate Christ