Schon länger hat es Gerüchte über die Zukunft des Bistros Lakö (Langenbach-Köhler) in Wissen gegeben. Jetzt haben sich diese bewahrheitet. In genau sechs Monaten schließt die Gastroeinrichtung ihre Pforten. In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Stadt Wissen und der Familie Langenbach-Köhler aus Niederfischbach wird mitgeteilt, dass das langfristige Mietverhältnis nach zwölf Jahren zum 31. Dezember dieses Jahres endet. Somit sucht die Stadt Wissen ab dem 1. Januar einen Nachfolger für die beiden bisherigen Räumlichkeiten des Cafés im Regio-Bahnhof in Wissen.

Von der Eröffnung des Bahnhofs im Jahr 2006 an wurde das Lakö erfolgreich von den Inhabern betrieben und hat sich in Wissen und Umgebung einen guten Namen gemacht, heißt es ...

