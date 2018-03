Auf den Bühnen des rheinischen Karnevals zu Hause: Musikalische Karobuben hoffen auf ein närrisches Date

Für diese Jungs ist zurzeit Hochsaison: die Karobuben. Nein, es geht weder um eine bevorstehende Skatmeisterschaft noch um ein paar Herzensbrecher, die mit gezinkten Karten spielen. Aber gespielt wird trotzdem, und wie: Die Karobuben sind eine Vier-Mann-Kapelle, die vor allem auf den Bühnen des rheinischen Karnevals zu Hause ist.

Die Karobuben, das sind (von links): Peter Fischer, Mike Rodigast, Stephan Rohde und Rainer Oehl. In der fünften Jahreszeit eilen sie von Auftritt zu Auftritt, aber auch das restliche Jahr über veredelt die Kölsch- und Partyband kleine und große Feste. Gespannt sind die vier Musiker, wie ihr Song „Ein Date“ bei der Show „Die närrischen Ohrwürmer“ und bei den Fernsehzuschauern ankommt.

Foto: Karobuben

Das hat sich mittlerweile bis nach Mainz rumgesprochen, denn in wenigen Tagen nimmt die Band mit einem eigenen Song an einer Show des Südwestrundfunks teil. Dann können die Fernsehzuschauer per Telefon-Abstimmung das Lied ganz nach vorne wählen.

„Wir hoffen auf möglichst viele Anrufer, denen unsere Eigenkomposition 'Ein Date' gefällt“, sagt Sänger Mike Rodigast. Der in Wissen lebende 43-Jährige gehört seit 2016 zu den Karobuben, außerdem sind noch Keyboarder Peter Fischer aus Oberlahr sowie Bassist Rainer Oehl und Gitarrist Stephan Rohde, beide aus dem Rheinland, mit dabei. Seit zwei Jahren musiziert die Kölsch- und Partyband in dieser Besetzung.

Mit Recht sind die vier Musiker stolz auf die Nominierung für die „Närrischen Ohrwürmer“ des SWR. Im Finale in Singen am Bodensee treten sie gegen elf Mitbewerber an, eine Jury hat diese musikalische Endrunde aus rund 50 Bewerbungen zusammengestellt. „Wir können es immer noch nicht fassen“, freut sich der sichtlich überraschte Mike Rodigast, der nicht nur die Idee zu dem Lied „Ein Date“ hatte, sondern gleichzeitig auch den Text lieferte. Am Karnevalssonntag, 16 Uhr, werden die Karobuben also in der SWR-Liveshow in Singen/Hohentwiel auf der Bühne stehen und ihren neuen Fastnachtshit präsentieren.

Dem flotten, deutschsprachigen Lied sind gute Chancen zuzurechnen, denn es ist ebenso handgemacht wie eingängig. Der Text stellt – ganz fastnachtsgemäß – keine großen intellektuellen Herausforderungen. „Es geht um einen Kerl, der ein Date hat, aber er weiß nur noch, dass seine Herzensdame Kate heißt, alles andere hat er vergessen“, verrät Mike Rodigast.

Musikalisch liegt „Ein Date“ seiner Meinung nach voll im Trend. 2018 zeichne sich die Karnevals- und Stimmungsmusik dadurch aus, dass es ein bisschen weniger rockig zugehe, sagt der begeisterte Musiker, im Hauptberuf Versicherungskaufmann. Den Siegern des Wettbewerbs winkt als Preis unter anderem die Chance auf ein professionell hergestelltes Musikvideo.

In Wissen-Schönstein gibt es am morgigen Samstag sozusagen die 50-prozentige Chance auf ein ganz besonderes „Date“. Bei der närrischen Frauensitzung der kfd-Schönstein im Schützenhaus liegt die Stimmungsmusik ganz in den Händen von Mike Rodigast und Peter Fischer, also die Hälfte der Karobuben. Am gleichen Tag folgen dann noch Auftritte in Ahrbrück und in Mayen.

Von unserem Redakteur Elmar Hering